Tekirdağ'da gazilere onurlu akşam sofrası

Programın akışı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla il genelinde yaşayan gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi. Programa, Tekirdağ'ın 11 ilçesinden muharip ve harp malulü gaziler ile aileleri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve yapılan dua ile başladı. Hazırlanan ikramın ardından misafirlerle sohbet edilerek günün anlam ve önemi paylaşıldı.

Başkan Yüceer'in vurguları:

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, gaziliğin vatan uğruna göze alınan büyük bir bedelin kahramanlık nişanesi olduğunu belirtti. Yüceer, Bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyor, nefes alabiliyor, namusumuzla ve şerefimizle ayakta durabiliyorsak bunu başta şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz ifadelerini kullandı.

Yüceer, gazilere ve ailelerine her zaman destek olacaklarını, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın kendileri için vicdan ve vefa borcu olduğunu da söyledi.

Tören kıyafetleri ve kapanış:

Programın sonunda gazilere resmi törenlerde giymeleri için tören kıyafetleri takdim edildi. Etkinlik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İL GENELİNDE YAŞAYAN GAZİLER VE AİLELERİ ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ DÜZENLENDİ.