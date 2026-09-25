Tekirdağ’da gönüllülere afet sahasında pratik eğitimle müdahale yetkinliği kazandırıldı

Tekirdağ'da saha eğitimleriyle gönüllü kapasitesi güçlendirildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve çevrim içi eğitimlerden en az 4'ünü tamamlayan gönüllülere yönelik saha uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin amacı, gönüllülerin afet ve acil durumlarda ekiplerle uyum içinde hareket edebilmelerini sağlamak ve sahadaki görevlerini güvenli biçimde yerine getirebilecek pratik yetkinlikler kazandırmaktı.

e-Devlet üzerinden başvuru ve eğitim şartı:

Eğitimlere katılma şartı olarak, gönüllülerin AFAD'a e-Devlet üzerinden kayıtlı olmaları ve çevrim içi eğitimlerden en az dört modülü tamamlamış olmaları istendi. Bu adım, teorik bilgi düzeyini ve bilgi güvenirliliğini sağlamak üzere bir ön koşul olarak uygulandı. Sistem üzerinden eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar, saha çalışmalarıyla bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Saha eğitiminde uygulanan içerikler:

AFAD ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere afet öncesi hazırlık, afet anında doğru hareket tarzı ve sahada dikkat edilmesi gereken iş güvenliği konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Gönüllüler baret ve AFAD gönüllüsü ekipmanlarıyla çeşitli uygulamalar yaparak teoriyi pratiğe dönüştürdü; bu uygulamalar arasında güvenli tahliye, iletişim ve koordinasyon senaryoları yer aldı.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü, bu çalışmaların toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesine ve gönüllülerin müdahale kapasitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti. Yetkililer, AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında eğitimlerini tamamlayan vatandaşların saha eğitimleriyle bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

TEKİRDAĞ'DA, E-DEVLET ÜZERİNDEN AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLARAK 4 VE DAHA FAZLA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMİ TAMAMLAYAN GÖNÜLLÜLERE YÖNELİK SAHA EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.