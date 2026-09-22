Tekirdağ’da hareketlilik haftası sokakları spora ve çevreye taşıdı

Tekirdağ'da hafta genel görünümü:

Tekirdağ'da 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle kent merkezinde günlük yaşam daha hareketli hale geldi. Etkinlikler bisiklet sürüşlerinden zumba ve aerodansa, tamir atölyelerinden 7'den 77'ye sokak oyunlarına kadar geniş bir program içeriyordu. Amaç, vatandaşlarda sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım bilincini güçlendirmekti.

Başkanın yürüyüşü ve mesajı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer etkinlikler kapsamında Yelken Kulübü önünden başlayıp Sahil Dolgu Alanı'nda sona eren yürüyüşe katıldı. Yüceer etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa Hareketlilik Haftası’nda adımlarımızı sağlık için atıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin güvenle, rahatça hareket edebildiği bir Tekirdağ için bir aradayız. Daha sağlıklı, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir kent için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz".

Koşarak çöp toplama etkinliği:

Hafta boyunca öne çıkan uygulamalardan biri, "Doğa Dostu Hareketlilik ve Nesiller Arası Adalet" teması çerçevesinde yapılan Koşarak Çöp Toplama Etkinliği oldu. 19 Eylül Dünya Temizlik Günü ile aynı güne denk gelen organizasyonda vatandaşlar Yelken Kulübü'nden başlayıp Türk-Macar Dostluk Parkı'nda sona eren güzergahta hem spor yaptı hem de yol üzerinde gördükleri atıkları topladı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak park içindeki kalp figürüne yerleştirildi ve böylece küçük günlük alışkanlıkların çevre korumada rolü görsel olarak vurgulandı.

Bisiklet atölyesi ve sokak oyunları:

Programda ayrıca Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda kurulan bisiklet tamir atölyesiyle vatandaşların bisiklet bakımı ve tamiri yapıldı. "Haydi Çocuklar Bisikletleri Tamir Edelim" sloganıyla gerçekleştirilen atölye, bisiklet kullanımını teşvik etmeyi ve kent içi ulaşımda daha sürdürülebilir seçeneklere yönelmeyi hedefledi.

7'den 77'ye sokak etkinlikleri:

Köprübaşı Mevkii Ruşen Güneş Caddesi'nde düzenlenen "7'den 77'ye Sokak Etkinlikleri" ise farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirdi. Zumba, sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, halka çevirme ve mendil kapmaca gibi oyunlarla sokaklar canlandı; katılımcılar hem spor yapıp hem de birlikte vakit geçirerek toplumsal bağlılığı güçlendirdi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, Tekirdağ'da yaya hareketliliğinin artırılması, aktif yaşamın teşviki ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla planlandı ve kent genelinde gözle görülür bir hareketlenme sağladı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA YELKEN KULÜBÜ ÖNÜNDEN BAŞLAYARAK SAHİL DOLGU ALANI'NDA SONA EREN YÜRÜYÜŞE KATILDI. YÜCEER, KENT İÇİ YAYA HAREKETLİLİĞİNİN VE AKTİF YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.