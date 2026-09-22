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Tekirdağ'da iki haftada sokak ve şebeke operasyonu

Tekirdağ'da iki haftada 11 ilçede yürütülen 184 olaylı operasyonlarda 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı; birçok uyuşturucu, hap ve materyal ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ'da iki haftada sokak ve şebeke operasyonu

Tekirdağ'da iki haftalık uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Son iki haftalık dönemde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 11 ilçede meydana gelen 184 ayrı olay kapsamında toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap ve 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal bulunuyor. Ayrıca ekipler tarafından 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 50 bin 20 TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Yürütülen soruşturmalarda işlem yapılan şüphelilerden 50'sinin uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıslardan 25 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

emniyetin çağrısı:

Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteği ve ihbarların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşların ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ile 0552 155 59 59 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden iletebilecekleri bildirildi.

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARININ ÖNLENMESİ VE UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK...

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARININ ÖNLENMESİ VE UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK SON 2 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 220 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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