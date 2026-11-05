Tekirdağ'da lodosun dinmesiyle deniz ulaşımı ve balıkçılık canlandı

deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde deniz trafiği yeniden canlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent kıyılarında beklemek zorunda kalan 8 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla demir alarak rotalarına devam etti.

fırtına ve gemi trafiği:

Marmara Denizi'nde zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos, güvenli seyir için Tekirdağ açıklarında demirlemelere yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle demirleyen 8 gemi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından demir alarak seyrine başladı ve bölgedeki deniz trafiği normale döndü.

balıkçılar ağ bakımını tamamlayıp sefere hazırlanıyor:

Fırtına sürecinde denize açılamayan balıkçılar, havanın sakinleşmesiyle av mesaisine dönmeye başladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, olumsuz hava şartlarının balıkçı faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden hazırlıklara başladığını belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtınalı günleri ağlarının bakımını yaparak değerlendirdiklerini ifade edip, "İnşallah bu akşam palamut avcılığına devam edeceğiz. Lüfer, istavrit ve çinakop balığı da avlayacağız. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve taze balık tüketmeye devam etmesini temenni ediyoruz" dedi ve kasım ayının balıkçılar açısından bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

kıyı ekonomisine ve lojistiğe etkisi:

Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle hem liman operasyonları hem de balıkçılık faaliyetlerinde hareketlilik yeniden başladı. Balıkçı teknelerinin sefere dönmesi taze balık arzını artırırken, deniz trafiğinin normale dönmesi bölgedeki lojistik akışın da rahatlamasına katkı sağladı.

TEKİRDAĞ’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOSUN ETKİSİNİ YİTİRMESİYLE BİRLİKTE DENİZ ULAŞIMI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ.