Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Tekirdağ'da lodosun dinmesiyle deniz ulaşımı ve balıkçılık canlandı

Lodosun dinmesiyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü; Marmara'da bekleyen 8 şilep ve tanker seyre başladı, balıkçılar av hazırlığına girdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da lodosun dinmesiyle deniz ulaşımı ve balıkçılık canlandı

deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde deniz trafiği yeniden canlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent kıyılarında beklemek zorunda kalan 8 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla demir alarak rotalarına devam etti.

fırtına ve gemi trafiği:

Marmara Denizi'nde zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos, güvenli seyir için Tekirdağ açıklarında demirlemelere yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle demirleyen 8 gemi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından demir alarak seyrine başladı ve bölgedeki deniz trafiği normale döndü.

balıkçılar ağ bakımını tamamlayıp sefere hazırlanıyor:

Fırtına sürecinde denize açılamayan balıkçılar, havanın sakinleşmesiyle av mesaisine dönmeye başladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, olumsuz hava şartlarının balıkçı faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden hazırlıklara başladığını belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtınalı günleri ağlarının bakımını yaparak değerlendirdiklerini ifade edip, "İnşallah bu akşam palamut avcılığına devam edeceğiz. Lüfer, istavrit ve çinakop balığı da avlayacağız. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve taze balık tüketmeye devam etmesini temenni ediyoruz" dedi ve kasım ayının balıkçılar açısından bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

kıyı ekonomisine ve lojistiğe etkisi:

Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle hem liman operasyonları hem de balıkçılık faaliyetlerinde hareketlilik yeniden başladı. Balıkçı teknelerinin sefere dönmesi taze balık arzını artırırken, deniz trafiğinin normale dönmesi bölgedeki lojistik akışın da rahatlamasına katkı sağladı.

TEKİRDAĞ’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOSUN ETKİSİNİ YİTİRMESİYLE BİRLİKTE DENİZ ULAŞIMI YENİDEN...

TEKİRDAĞ’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ LODOSUN ETKİSİNİ YİTİRMESİYLE BİRLİKTE DENİZ ULAŞIMI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü
images

Yüksek rakımlı Kışkılı köyünde mevsimin ilk karı yaşamı beyaza çevirdi
images

Kışkılı'da kışın ilk imzası: yüksek köy beyaz örtüyle kaplandı
images

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

Gaziantep'te MÜSİAD ile Kosova heyeti iş birliği kapılarını araladı

Azmin yaşı yok: 80 yaşındaki Bursa sakini atlet üç yarışı 20 günde tamamladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi