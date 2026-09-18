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Tekirdağ'da okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği: Tek Çocuk Yuvamız Muratlı açıldı

Dr. Candan Yüceer, TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek tam zamanlı, aylık 5 bin TL ile sunulan hizmeti tanıttı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tekirdağ'da okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği: Tek Çocuk Yuvamız Muratlı açıldı

Tekirdağ'da okul öncesi destek yoğunlaşıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, eğitim döneminin ilk haftasında TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Oyun ve eğitim etkinliklerine katılan Başkan Yüceer, çocukların heyecanına ortak oldu.

Nitelikli ve erişilebilir okul öncesi eğitim:

Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bütçesini gözetirken çocukların nitelikli okul öncesi eğitime erişimini artırmayı amaçlıyor. Kurum, tam zamanlı aylık 5 bin TL ücret karşılığında güvenli ve çağdaş bir bakım ve eğitim ortamı sunuyor; bu yaklaşım eğitimde fırsat eşitliği ilkesini güçlendiriyor.

Çocuk gelişimine çok yönlü destek:

TEK Çocuk Yuvamız Muratlı, çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini merkeze alan programlarıyla miniklerin yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Öğrenme süreçleri oyun temelli etkinliklerle desteklenerek çocukların geleceğe sağlam adımlarla hazırlanması hedefleniyor.

Başkan Dr. Candan Yüceer ziyaret sırasında şunları söyledi: "Merakla keşfedilen, oyunla öğrenilen bu güzel eğitim yolculuğunun heyecanını çocuklarımızla paylaştık. Her çocuğumuzun aynı özenle desteklendiği, kendini güvenle geliştirebildiği eğitim ortamlarını yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. Çağdaş eğitim yuvalarımızla evlatlarımızın gelişimine katkı sunmaya, hayallerine umutla ilerledikleri yarınları birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sayfasını ziyaret edebilirler.

MİNİK ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞAN CANDAN BAŞKAN, OYUN VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATILARAK...

MİNİK ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞAN CANDAN BAŞKAN, OYUN VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATILARAK ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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