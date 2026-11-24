Tekirdağ'da okullar ve çevrelerinde sıkı denetim: bin 473 polis görevde

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte kent genelinde okul güvenliğini güçlendirmek için saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. 23 Kasım 2026 tarihindeki eğitim-öğretim başlangıcıyla birlikte uygulama, özellikle okul çevrelerine odaklandı.

uygulamanın kapsamı:

Polis ekipleri, kent genelinde 270 okul ve çevresinde denetim yaptı. Çalışmalara toplam 90 ekip ve bin 473 personel katıldı; ekipler okul giriş-çıkış saatlerinde ve çevre yollarında güvenlik tedbirlerini artırdı.

amaç ve kararlılık:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonun önceliğinin çocukların ve gençlerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada, okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve gerektiğinde ek önlemler alınacağını belirterek, veliler ve okul yönetimleriyle koordinasyonun önemine dikkat çekti. Uygulama, hem öğrencilerin hem de personelin güvenliğini sağlama amacıyla planlı ve düzenli şekilde yürütülüyor.

DAĞ’DA BİR HAFTALIK ARA TATİLİN ARDINDAN EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YENİDEN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 270 OKUL VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI. ÇALIŞMALARA 90 EKİP VE BİN 473 POLİS KATILDI.