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Tekirdağ'da periyodik izlemeyle su ekosistemleri korunuyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç su ve deniz alanlarından periyodik su numuneleri alıp analiz ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da periyodik izlemeyle su ekosistemleri korunuyor

İzleme programının kapsamı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Su Ürünleri teknik ekibi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen izleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Alıcı Ortam Su Kalitesi İzleme Çalışmaları çerçevesinde il sınırları içindeki iç sular ve deniz alanlarından belirlenen periyotlarda numune alımları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların temel amacı, su kalitesini izleyerek su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su ekosistemlerinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmektir.

Saha çalışmaları ve numune alma süreci:

Saha ekipleri, önceden belirlenen noktalardan su numuneleri alırken aynı zamanda saha şartlarında çeşitli ölçüm ve kontroller yapıyor. Alınan numuneler üzerinde sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen gibi ön değerlendirme ölçümleri gerçekleştiriliyor; tespit edilen değerler olası risklerin işaretçisi olarak anında kayda alınıyor. Numuneler, detaylı kimyasal ve biyolojik analizler için daha sonra Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

Laboratuvar analizleri ve veri değerlendirme:

Laboratuvar ortamında yapılan analizlerin ardından elde edilen veriler teknik ekiplerce değerlendirilerek su kaynaklarının mevcut durumu hakkında tespitler yapılıyor. Bu değerlendirmeler, su kalitesinde zaman içindeki değişimlerin izlenmesine ve su ürünleri açısından kritik alanlarda olası olumsuzlukların erken tespitine imkân veriyor. Elde edilen bulgular, gerektiğinde müdahale ve koruma önlemlerinin planlanmasında kullanılıyor.

Süreklilik, amaç ve toplum faydası:

Yetkililer, yürütülen izleme faaliyetlerinin sadece günümüzdeki su ürünleri varlığının korunması açısından değil, aynı zamanda gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakılması açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Tekirdağ genelinde iç su ve deniz alanlarında gerçekleştirilen bu periyodik izleme programının belirlenen plan ve periyotlar doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. Çalışmalar, yerel su ürünleri yönetimi ve çevresel koruma stratejilerinin temel veri kaynağını oluşturuyor.

Sonuç olarak, uygulanan numune alma ve analiz programı, su kalitesinin düzenli takibini sağlayarak olası risklerin erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlıyor ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimine destek oluyor.

TEKİRDAĞ’DA SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SU ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE SU...

TEKİRDAĞ’DA SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SU ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE SU EKOSİSTEMLERİNİN GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI ŞEKİLDE AKTARILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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