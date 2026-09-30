Tekirdağ’da plakasız kamyonetle palet hırsızlığı: üç şüpheli yakalandı

olayın kısa özeti:

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünden yaklaşık 100 adet ahşap palet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayda çalındığı belirtilen paletlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi.

soruşturma ve tespit süreci:

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, alınan ihbar sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi ve sahada sürdürülen araştırmalar sonucu hırsızlık olayının plakasız bir kamyonet ile gerçekleştirildiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ile saha çalışmasının birleşmesi sonucu, olaya karıştığı belirlenen şahısların peşine düşüldü. Polis ekiplerinin dikkat ve hızlı müdahalesiyle V.K. (24), B.C. (24) ve suça sürüklenen çocuk N.C. (14) yakalanarak gözaltına alındı.

şüpheliler ve ele geçirilen araç:

Yakalanan şahısların ifadeleri ve olay yeri incelemeleri doğrultusunda, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen plakasız kamyonet de ele geçirildi. Araç, işlem tamamlanana kadar yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla adli makamlara sevk edildi. Suça sürüklenen çocuk N.C. hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

adli süreç ve soruşturmanın gidişatı:

Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği, soruşturmanın delil toplama ve tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın aydınlatılmasına yönelik olarak görüntü kayıtları, şüpheli beyanları ve olay yerindeki tespitleri değerlendirmeye devam ediyor.

Vatandaşların güvenliği ve ticari işletmelerin korunması kapsamında benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı, emniyet güçlerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

TEKİRDAĞ'DA BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN YAKLAŞIK 50 BİN TL DEĞERİNDE AHŞAP PALET ÇALAN 3 ŞÜPHELİ, PLAKASIZ KAMYONETLE BİRLİKTE YAKALADI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHISLARA AİT ARAÇ YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ.