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Tekirdağ’da siber devriyelerin takibi sonucu yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Tekirdağ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis iddiasıyla 22 kişi yakalandı; 18'i tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekirdağ’da siber devriyelerin takibi sonucu yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

operasyonun özeti:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik planlı ve projeli bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu kapsamında yürütüldü.

Operasyon, 22 Eylül 2026 tarihinde Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada toplam 22 şüpheli yakalandı; adli işlemler sonrası 18 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Tutuklanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

soruşturma ve çalışmaların niteliği:

Emniyetin açıklamasına göre operasyon, dijital ortamda gerçekleştirilen bahis operasyonlarının tespitine yönelik önceden planlanmış bir çalışmanın ürünü oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital kanallarda izleme, veri toplama ve iletişim tespitine dayalı yöntemlerle hareket etti. Soruşturma çerçevesinde yürütülen adli süreç ve gözaltı işlemleri, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildi.

emniyetin değerlendirmesi:

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü açıklamasında siber suçlarla mücadelenin sürdüğü vurgulandı ve dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ile vatandaşların siber tehditlerden korunması amacıyla sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtildi. Yapılan operasyon ve adli sonuçların, benzer suçların engellenmesine yönelik caydırıcı etkisinin hedeflendiği ifade edildi.

Operasyonun yerel düzeyde yürütülmesi, kolluk kuvvetlerinin internet kaynaklı suçlara karşı koordineli müdahalesini öne çıkarırken, yargı süreçleri sonucunda ortaya çıkacak kararlar hukuki sürecin tamamlayıcısı olacak. Olay, dijital suçlarla mücadelede saha çalışması ile adli süreçlerin birlikte yürütülmesinin önemini gösteriyor.

TEKİRDAĞ&#039;DA İNTERNET ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA...

TEKİRDAĞ'DA İNTERNET ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 22 ŞÜPHELİDEN 18'İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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