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Tekirdağ’da sonbaharın tatlısı tarladan sofraya hazırlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa'da üreticiler bal kabağı üretimini ekimden hasada kadar sürdürüyor; İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarladaki çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ’da sonbaharın tatlısı tarladan sofraya hazırlanıyor

tarla ziyareti ve yerinde değerlendirme:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sonbaharın tercih edilen ürünü bal kabağı üretimi devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Karahisarlı Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiyi ziyaret ederek tarladaki uygulamaları yerinde inceledi ve üretim sürecine ilişkin bilgi aldı.

ekimden hasada üretim süreci:

Bal kabağı üretimi tohumun toprakla buluşmasıyla başlıyor. Bitkinin gelişimi boyunca sulama, yabancı ot mücadelesi, bitki bakımı ile birlikte hastalık ve zararlılarla mücadele önem taşıyor. Üreticiler, bitkinin gelişim evrelerine göre bakım programları uyguluyor ve gerek duyulduğunda koruyucu tedbirler alıyor.

Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, rengin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler gibi kriterler esas alınıyor. Tarlada olgunluğa ulaşan kabaklar, doğru depolama ve taşıma koşulları gözetilerek toplanıyor; bu aşamada üründe meydana gelebilecek fiziksel hasarlar azaltılmaya çalışılıyor.

sofralara ulaşırken değerlendirme ve besin değeri:

Bal kabağı sofralarda çok yönlü kullanılıyor. Tatlı, çorba, püre ve çeşitli yemeklerde değerlendirilen kabak, çekirdekleriyle de ayrı bir ürün olarak tüketilebiliyor. İçeriğindeki beta-karoten, lif ve vitaminler nedeniyle dengeli beslenmede tercih edilen bir ürün olarak öne çıkıyor.

Ziyaret sırasında Mehmet Aksoy ile üretici arasında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğine dair görüş alışverişi gerçekleşti. Aksoy, üreticiye bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu dileğinde bulundu ve sürdürülebilir uygulamaların önemini vurguladı.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ÜRETİCİLER, SONBAHAR AYLARININ VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNLERİNDEN BAL...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ÜRETİCİLER, SONBAHAR AYLARININ VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNLERİNDEN BAL KABAĞININ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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