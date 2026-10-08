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Tekirdağ'da suyu koruyan peyzaj: kavşaklardan refüjlere kurakçıl dönüşüm

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çim alanlarını kurakçıl peyzajla dönüştürerek sulamada yüzde 50, bakım maliyetlerinde yüzde 30 tasarruf sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da suyu koruyan peyzaj: kavşaklardan refüjlere kurakçıl dönüşüm

Kurakçıl peyzaj uygulamaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin etkilerine karşı kent genelinde kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Belediyenin kendi personeli, iş makineleri ve öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kavşak ve refüjlerdeki çim alanların iklim koşullarına dayanıklı bitkiler ve doğal malzemelerle yeniden düzenlenmesini kapsıyor. Bu dönüşümle sulama, enerji ve bakım giderlerinde önemli ölçüde azalma hedefleniyor.

Kullanılan malzemeler ve bitkiler:

Uygulamalarda ağaç kabuğu ve çakıl gibi geçirgen doğal malzemelerin yanı sıra zeytin, oya, defne, lavanta, adaçayı, kekik, agav ve çeşitli süs bitkileri tercih ediliyor. Bu kombinasyon, su buharlaşmasını ve yüzey akışını azaltmayı, aynı zamanda peyzaj bakım ihtiyacını düşürmeyi amaçlıyor.

Alan dağılımı ve hedefler:

Tekirdağ genelinde 7 ilçede toplam 6.595 m2lik dönüşüm tamamlandı. Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Süleymanpaşa Süleyman Seba Caddesi'nde ise çalışmaların sürdüğü toplam 9.101 m2lik alan bulunuyor. Tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte 15.696 m2lik alan kurakçıl peyzaj anlayışıyla yeniden düzenleniyor; belediye çevreci dönüşüm kapsamında toplam 60.000 m2lik alanda çalışma yapmayı hedefliyor.

Tasarruf ve işletme avantajları:

Büyükşehir tarafından aktarılan verilere göre uygulamalar sayesinde sulamada ve enerji kullanımında yüzde 50, bakım maliyetlerinde ise yüzde 30 oranında tasarruf sağlanıyor. Bu kazanımlar hem belediyenin işletme giderlerini azaltacak hem de kentin su kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmeye katkı sunacak. Uygulamaların yaygınlaşması, uzun vadede peyzaj yönetimi ve iklim uyum stratejilerinde model oluşturabilir.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜRESEL İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNE KARŞI KENT GENELİNDE KURAKÇIL...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜRESEL İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNE KARŞI KENT GENELİNDE KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRIYOR. DAHA AZ SU VE BAKIM GEREKTİREN UYGULAMAYLA SULAMA SUYU VE ENERJİDE YÜZDE 50, BAKIM MALİYETLERİNDE İSE YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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