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Tekirdağ’da üç yıldır çözülemeyen yol sorununa pankartlı tepki

Süleymanpaşa Altınova Mahallesi sakinleri, yağışta çamur olan Beşevlerüstü Sokak için '3 yıldır asfalt yerine off‑road pisti kullanıyoruz' pankartı astı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ’da üç yıldır çözülemeyen yol sorununa pankartlı tepki

Tekirdağ’da üç yıldır çözülemeyen yol sorununa pankartlı tepki

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Beşevlerüstü Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 yıldır devam eden yol ve altyapı sorunlarını sokakta astıkları pankartla duyurdu. Mahallede yağışlı havalarda çamurun hakim olduğu, araç ve yaya trafiğinin güçlükle sağlandığı yol için sakinler, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Pankartta 'Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkürler. 3 yıldır asfalt yerine off-road pisti kullanıyoruz' ifadeleri yer aldı ve bölgedeki mağduriyetin görünür kılınması amaçlandı.

mahalle sakinlerinin talepleri:

Beşevlerüstü Sokak sakinleri, yolun stabil hale getirilmesini ve asfaltlanmasını istediklerini belirtti. Mahalle sakini Oğuzhan Kuzu, 'Biz burada yaklaşık 3 yıldır yolumuzun durumu ile ilgili belediyemize taleplerde bulunuyoruz. Bizim burada amacımız bir siyaset oluşturmak ya da belli bir kesimi rahatsız etmek değil, sadece sokağımızın yapılmasını istiyoruz' dedi.

Kuzu, taleplerini yaklaşık 2 yıldır Tekirdağ Fen İşleri Müdürlüğü'ne ilettiklerini söyleyerek, 'Sık sık haftalık, aylık olarak taleplerimizi iletiyoruz. 3 yıldır bu sorun yaşanıyor. "Talebiniz alınmıştır" şeklinde standart cevaplarla bu zamana kadar geçiştirildik' ifadelerini kullandı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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