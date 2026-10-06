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Tekirdağ'da yaşam hattı: 3 ilçeye otomatik kalp müdahale cihazı

Tekirdağ'da ASELSAN üretimi otomatik kardiyoversiyon cihazları Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'e yerleştirildi; kamu personeline eğitim veriliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:40

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ'da yaşam hattı: 3 ilçeye otomatik kalp müdahale cihazı

Tekirdağ’da ani kalp ölümlerine karşı yeni bir uygulama hayata geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne en yoğun ihbarların geldiği bölgeler dikkate alınarak Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine otomatik elektro kardiyoversiyon cihazları yerleştirildi. Uygulama, vatandaşların hızlı müdahale edebilmesi amacıyla tasarlandı.

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen cihazların ilki Valilik önüne konuşlandırıldı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu personeline uygulamalı eğitim verildi. Cihazlar vatandaşlar tarafından da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

yerleştirme ve eğitim:

İlk cihazın Valilik önünde konuşlandırılmasıyla başlayan süreçte, Çorlu ve Çerkezköy’deki kurulumlar da tamamlanmak üzere. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik uygulamalı eğitimlere başladı; eğitimlerin zaman içinde vatandaşlara da açıklanacağı belirtildi.

amaç ve beklenen etki:

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Lütfü Çağatay Onar, sistemin yaygınlaştırılmasıyla ani kalp ölümlerinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Onar, cihazların tamamen yerli ve milli olarak ASELSAN tarafından üretildiğini vurgulayarak, bu cihazların 112 çağrılarının yoğun olduğu sosyal yaşam alanlarına yerleştirilmesiyle ani kalp ölümlerinin yüzde 30 ila yüzde 60 arasında azaltılmasının amaçlandığını aktardı.

Yetkililer, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek cihazların farklı noktalarda yaygınlaştırılmasının planlandığını ve kullanıma yönelik eğitimlerin süreceğini kaydetti.

TEKİRDAĞ&#039;DA ANİ KALP ÖLÜMLERİNE KARŞI YENİ BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLDİ. 112 ACİL ÇAĞRI...

TEKİRDAĞ'DA ANİ KALP ÖLÜMLERİNE KARŞI YENİ BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLDİ. 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE EN YOĞUN İHBARLARIN ULAŞTIĞI BÖLGELER DİKKATE ALINARAK SÜLEYMANPAŞA, ÇORLU VE ÇERKEZKÖY İLÇELERİNDE OTOMATİK ELEKTRO KARDİYOVERSİYON CİHAZLARI VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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