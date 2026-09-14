Tekirdağ’da yeni dönem telaşı: 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı

tekirdağ'da zil sesi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandı. 217 bin 800 öğrenci, yeni dönem için sınıfların yolunu tuttu.

okul bahçelerinde törenler:

Okullarda düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti. Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla birlikte okula geldi ve törenlerde heyecanlı anlar görüldü.

yeniden buluşmanın heyecanı:

Özellikle okula yeni başlayan öğrenciler ve aileleri ilk gün heyecanı yaşarken, diğer öğrenciler ise arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden karşılaşmanın sevincini gösterdi. Kent genelinde gözlenen hareketlilik, yeni eğitim yılının başlangıcını işaret etti.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLER OKULLARINA GELDİ. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE VELİLERİYLE BİRLİKTE OKULA GELEN ÖĞRENCİLER, YENİ EĞİTİM YILININ İLK GÜNÜNDE SINIFLARINDAKİ YERLERİNİ ALDI.