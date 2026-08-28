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Tekirdağ'da zafer coşkusuna ücretsiz ulaşım

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKULAŞ'a bağlı tüm toplu taşıma araçlarını pazar/tatil tarifesiyle ücretsiz olarak sunuyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ'da zafer coşkusuna ücretsiz ulaşım

ücretsiz ulaşım uygulaması:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara kent genelinde ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacak. Uygulamanın amacı, düzenlenecek tören ve kutlamalara katılımı kolaylaştırmak; vatandaşların etkinlik alanlarına rahat, güvenli ve konforlu şekilde ulaşmasını temin etmektir.

hangi araçlar ve hatlar dahil:

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKULAŞ'a bağlı tüm toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Pazar günü boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kapsamda vatandaşlar il genelindeki tüm otobüs hatlarından gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

sefer saatleri ve hizmet düzeni:

Bayram günü toplu ulaşım araçları, Tekirdağ'da pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Bu düzenleme sayesinde Tekirdağlılar, kent merkezinden mahallelere kadar düzenlenen etkinliklere ulaşımda kolaylık yaşayacak ve Zafer Bayramı coşkusuna ücretsiz ulaşım imkânıyla ortak olabilecekler.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNACAK. UYGULAMAYLA VATANDAŞLARIN KENT GENELİNDE DÜZENLENECEK TÖREN VE KUTLAMALARA RAHAT, GÜVENLİ VE KONFORLU ŞEKİLDE ULAŞMALARI SAĞLANACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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