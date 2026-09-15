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Tekirdağ'dan kutsal yolculuğa: şehit aileleri umre öncesi bilgilendirildi

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler yetkilileri 20-28 Eylül 2026 tarihli umre programı öncesi şehit ailelerini bilgilendirip soru ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekirdağ'dan kutsal yolculuğa: şehit aileleri umre öncesi bilgilendirildi

Tekirdağ'da umre bilgilendirmesi

Tekirdağ'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, şehit aileleri 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programı öncesinde bir araya getirildi.

Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı. Toplantıya Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile Şehit ve Gazilerden Sorumlu birim personeli katıldı.

toplantıda neler anlatıldı:

Yetkililer, umre programının işleyişi, yolculuk süreci, konaklama düzenlemeleri ve kafile organizasyonuna ilişkin ayrıntıları katılımcılarla paylaştı. İl müdürlükleri ve ilgili kurumların iş birliğiyle dönemsel kafileler halinde yapılacak uygulamalar açıklandı.

Ayrıca kayıt, ulaşım, sağlık hizmetleri ve yolculuk sırasında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı ve iletişim kanalları hakkında bilgi verildi.

ailelerin talepleri ve temenniler:

Toplantıda yetkililer, şehit ailelerinin soru ve taleplerini dinledi; ulaşım, sağlık ve rehberlik ihtiyaçlarının not alındığı bildirildi. İlgili birimlerin talepleri değerlendireceği kaydedildi.

Programın hayata geçeceği 20-28 Eylül 2026 tarihleri öncesinde, katılacak şehit ailelerinin kutsal topraklara yapacakları yolculuğun hayırlı olması ve dualarının kabul olması temenni edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞEHİT...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞEHİT AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN UMRE VE KUTSAL TOPRAK ZİYARETLERİ KAPSAMINDA, TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HÜSEYİN ÖZDEMİR'İN DE KATILIMI İLE ŞEHİT VE GAZİLERDEN SORUMLU BİRİM PERSONELİ TARAFINDAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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