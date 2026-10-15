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Tekirdağ'ın araç envanteri 2026 eylül: otomobiller lider, kayıt 402 bin 798'e çıktı

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2026 eylül sonu itibarıyla 402 bin 798'e ulaştı; otomobiller 199 bin 625 ile ilk sırada, eylülde 9 bin 845 taşıt el değiştirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tekirdağ'ın araç envanteri 2026 eylül: otomobiller lider, kayıt 402 bin 798'e çıktı

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ve ulusal bağlam:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Tekirdağ'daki araç envanterinin güncel görünümünü ortaya koydu. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 402 bin 798 olarak kaydedildi. Türkiye toplamında ise trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 seviyesinde gerçekleşti.

taşıt türlerine göre dağılım:

Tekirdağ'daki kayıtların en büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor; ilde kayıtlı 199 bin 625 otomobil bulunuyor. Bunu 85 bin 569 motosiklet, 56 bin 123 kamyonet ve 34 bin 900 traktör izliyor. Diğer kategori dağılımında ise 13 bin 188 kamyon, 6 bin 481 minibüs, 5 bin 418 otobüs ve 1 bin 494 özel amaçlı taşıt kayda geçti.

eylül ayında devir işlemleri:

Eylül ayında Tekirdağ'da noterler aracılığıyla toplam 9 bin 845 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bu işlemlerde en yüksek payı 6 bin 343 devir ile otomobiller aldı. Diğer devir verileri ise şöyle: 1 bin 343 kamyonet, 1 bin 265 motosiklet, 407 traktör, 217 minibüs, 165 kamyon, 84 otobüs ve 21 özel amaçlı taşıt.

Türkiye genelinde eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,9

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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