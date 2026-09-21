Tekirdağlı öğrencilerin uluslararası sahneye çıkışı: ISEF yolculuğu

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri ALTIME-PRO adlı proje ile ulusal yarışmalardaki derecelerinin ardından Türkiye'yi dünyanın önde gelen lise düzeyindeki bilim fuarlarından biri olan Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF)'te temsil etmeye hazırlanıyor.

Projenin yolculuğu:

ALTIME-PRO, önce İstanbul Avrupa Bölge Birinciliğini kazanırken, ardından TÜBİTAK Türkiye finalleri'nde Türkiye ikinciliği elde etti. Proje ekibi, TÜBİTAK milli takım seçmeleri kapsamında çalışmalarını İngilizce olarak sundu ve yapılan değerlendirmeler sonucu ISEF'te ülkeyi temsil etme hakkı kazandı. Öğrencilerin projede odaklandığı konu, lise düzeyindeki katılımcıların zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesiydi ve yapılan uygulamalı çalışmalarla bu alanda belirgin iyileşmeler raporlandı.

Hazırlık ve hedefler:

Proje Danışman Öğretmeni Selçuk Daloğlu, okulun ulusal alandaki başarılarını hatırlatarak ekibin ilk kez uluslararası bir organizasyonda yer alacağını vurguladı. Daloğlu, projenin bölgesel ve ulusal derecelerini anlatarak katılımın öğrencilere önemli bir deneyim kazandıracağını belirtti ve ekip için duyulan gururu ifade etti.

Proje öğrencilerinden Rüzgar Tuna ise çalışmanın kendileri için hem duygusal hem de heyecan verici olduğunu söyledi. Tuna, bu yaşta milli formayı Amerika'da giymenin büyük bir onur olduğunu ifade ederek, yaklaşık bir ay önce girdikleri İngilizce mülakat ve sonuçların açıklanmasının ardından Los Angeles yolculuğuna hazırlandıklarını aktardı. Ekip, ISEF'in 60'tan fazla ülkeden gelen katılımcılar ve binlerce proje ile zenginleşen bir platform olduğuna dikkat çekti ve hedeflerinin ülkeyi en iyi şekilde temsil edip başarılı sonuçlar almak olduğunu belirtti.

10-16 Mayıs 2027 tarihlerinde ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek organizasyonda, Rüzgar Tuna, Zeynep Fatma Göksel ve Zeynep Türkan Yeşilçimen isimli öğrenciler projelerini bilim insanlarına ve akademisyenlere sunacak. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve destek veren kurumlar projenin başarısını ve öğrencilerin seçilmesini tebrik etti.

Bu katılım, hem okul hem de kent adına önemli bir tanıtım fırsatı sunarken, öğrenciler için uluslararası rekabette deneyim kazanma ve bilimsel iletişim becerilerini geliştirme olanağı sağlayacak.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, TÜBİTAK YARIŞMALARINDA ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARIN ARDINDAN, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ LİSE DÜZEYİNDEKİ BİLİM VE MÜHENDİSLİK ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN REGENERON INTERNATİONAL SCİENCE AND ENGİNEERİNG FAİR (ISEF) KAPSAMINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYE HAZIRLANIYOR.