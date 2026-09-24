Tekirova'da mavi koruma: sahil ve deniz yaşamı için onarıcı çalışmalar devrede

Tekirova sahilinde saha çalışmaları başladı:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Tekirova Sahili'nde deniz ekosisteminin korunması ve onarıcı restorasyon çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen saha çalışmaları, bölgedeki biyoçeşitliliğin tespit edilmesi ve deniz altı yaşamının izlenmesini hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve bilimsel yaklaşım:

Vali Şahin, yılbaşından itibaren yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkii Tavşan Adası’nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız ifadesini kullandı. Çalışmanın ilk etapında biyologlar ve bilim insanları deniz altı yaşamını izliyor, biyoçeşitliliği tespit ediyor ve detaylı bir haritalama yapıyorlar. Elde edilen bulgular dijital ortamda kayıt altına alınarak, analiz için kullanılacak.

Toplanan veriler, kurumların erişimine açılacak şekilde işlenecek. Vali Şahin, bunu yine kendilerinin geliştirmiş olduğu Mavi Atlas adlı sisteme de işleyecekler diyerek, elde edilen biyolojik verilerin bilim çevrelerinin istifadesine sunulacağını ifade etti. Elde edilen kayıtlar, alan yönetimi ve geleceğe dönük restorasyon planları için referans oluşturacak.

Yasal koruma ve uygulama adımları:

Proje kapsamında korumanın sürdürülebilir olması için hukuki düzenlemeler de hayata geçirildi. Vali Şahin, Üç Adalar’da yürütülecek koruma çalışmalarına yönelik yasal koruma mekanizmasının oluşturulduğunu ve bölgede su ürünleri avcılığının yasaklandığını açıkladı. Şahin bu kararın, yapılan çalışmaların tekrar bozulmaması için alındığını vurguladı ve Eğer korumayı başaramazsak yapacağımız her iş anlamını yitirecekti sözleriyle koruma önlemlerinin önemini dile getirdi.

Projede aynı zamanda aktif onarıcı restorasyon uygulamaları gerçekleştirilecek. Bu uygulamalar saha verilerine dayalı olarak planlanacak ve ilerleyen dönemlerde ekosistemin dirençliliğini artırmaya yönelik müdahaleler yapılacak.

Karadan destek ve paydaş iş birliği:

Çalışmaların uzun soluklu olduğunu belirten Vali Şahin, Bu çalışmaların karadan da desteklenmesi lazım. Bu kapsamda Tekirova ve Çıralı’ya iki kara istasyonu kuracağız ifadeleriyle projenin kara ayağının kurulacağını açıkladı. Kara istasyonları saha çalışmaları için lojistik, veri toplama ve koordinasyon merkezi işlevi görecek.

Vali Şahin ayrıca projenin sürdürülebilirliği için Antalya'daki tüm paydaşların desteğini beklediklerini belirtti ve projeye destek veren özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler ile STK'lara teşekkür etti. Tekirova Sahili'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yerel ölçekte yürütülen bu girişim, elde edilecek biyolojik veriler ve kurulan koruma mekanizmaları sayesinde bölgedeki deniz yaşamının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Elde edilen veriler ve uygulama sonuçları, ilerleyen dönemlerde hem bilim çevreleriyle paylaşılacak hem de sahada alınan tedbirlerin etkinliğinin ölçülmesine olanak verecek.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ANTALYA MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ KAPSAMINDA KEMER TEKİROVA SAHİLİ’NDE DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASI VE ONARICI RESTORASYON ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BASINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.