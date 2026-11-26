Olayın gelişimi:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalınması üzerine Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili ilk bulguların değerlendirilmesi sonucunda soruşturma açıldı.
jandarmanın çalışması:
Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yürütülen inceleme kapsamında olayla bağlantılı delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.
adliyeye sevk süreci:
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma yetkili mercilerce devam ediyor.
SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE BİR EVDEN TELEVİZYON ÇALAN 4 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
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