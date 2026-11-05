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Tekkeköy'de geceden itibaren süren sağanak evleri su altında bıraktı, mahalle yardım bekliyor

Samsun Tekkeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde kuvvetli sağanak sonrası çok sayıda ev suyla doldu; roman vatandaşlar acil barınma, gıda ve temizlik desteği bekliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekkeköy'de geceden itibaren süren sağanak evleri su altında bıraktı, mahalle yardım bekliyor

Tekkeköy'de sağanak sonrası mahallede su baskınları

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış, özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda evi suyla doldurdu. Kısa sürede evlere giren yağmur suları, mahallede günlük yaşam alanlarının kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Evin içindeki eşyalar zarar gördü:

Yağış nedeniyle evlerde bulunan mobilya, yatak, beyaz eşya ve çeşitli ev eşyaları su altında kaldı ve zarar gördü. Mahalle sakinleri, eşyalarının kullanılamaz hâle geldiğini, temizlenme ve onarım süreçlerinin masraflı ve güç olduğunu aktarıyor.

Sakinlerin talepleri ve acil ihtiyaçlar:

Geceyi geçirecek uygun bir yerlerinin bulunmadığını belirten vatandaşlar, yiyecek, geçici barınma ve temizlik desteği başta olmak üzere acil yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. Evlerini su basan mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak yardım talep etti.

Olayla ilgili yetkili kurumların müdahalesine dair haber kaynaklarında henüz bilgi yer almıyor; gelişmeler oldukça durum takip edilecektir.

SAMSUN’DA DÜN GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ÖZELLİKLE...

SAMSUN’DA DÜN GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ÖZELLİKLE TEKKEKÖY'DE ROMAN VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI 30'DAN FAZLA EVİ SU BASARKEN, EVLERDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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