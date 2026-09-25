Tekkeköy'de jandarmanın takibiyle gerçekleştirilen operasyonda bin 395 sentetik hap ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri takip sonucu şüpheli S.T. adlı kişinin kullandığı aracı izlemeye aldı. Jandarma ekiplerini fark eden ve haberde "Topal" olarak anılan kişi, araçtan bir poşet attı; ekipler poşeti kararlı bir müdahaleyle ele geçirdi.

ele geçirilen maddeler:

Poşet, araç ve ikamette yapılan aramalarda 1.395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları bulundu. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde kayıt altına alındı ve delil niteliğinde muhafaza edildi.

şüpheli ve yasal süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.T., hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılmak üzere bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor ve ekipler olası bağlantıları araştırmaya devam ediyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı