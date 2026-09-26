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Tekman'da saman balyaları küle döndü: 500 balya kullanılamaz hale geldi

Tekman Beyköy Mahallesi'nde akşam çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası yanarak kül oldu; itfaiye müdahale etti, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekman'da saman balyaları küle döndü: 500 balya kullanılamaz hale geldi

Tekman'da saman balyası yangını

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.B. (52)'ye ait saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hasar:

Ekiplerin hızla ulaşması ve yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 500 saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve önemli ölçüde maddi zarar oluştu.

Soruşturma ve ifadeler:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında R.G. (34) ve H.G. (66) isimli iki kişinin ifadelerine başvuruldu. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; yangının nedeni hakkında yürütülen inceleme sürüyor.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, BİR VATANDAŞA AİT YAKLAŞIK 500 SAMAN BALYASI YANARAK...

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, BİR VATANDAŞA AİT YAKLAŞIK 500 SAMAN BALYASI YANARAK KÜL OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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