Tekman'da yağışta virajı alamayan tır devrildi, belediye personeli sürücüyü kurtardı

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre kaza, Tekman-Karayazı kara yolunun 32. kilometresindeki Hacıömer ile Körsu mahalleleri arasında meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş.'ye ait, 25 AFK 789 plakalı ve sürücü B.K. yönetimindeki tır, taşımalı doğal gaz (CNG) yüklü dorseyi Tekman Doğalgaz CNG istasyonuna bıraktıktan sonra dönüşe geçti.

Boş dorseyi alarak Erzurum’a dönmek isteyen tır, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıktı ve savrularak takla attı.

belediye personelinin müdahalesi:

Aracın CNG yüklü olması ve olası sızıntı endişesi çevredeki vatandaşların araca yaklaşmasını engelledi. Kazayı fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ operatörü İrfan Karakoç, risk alarak olay yerine müdahale etti ve sürücü B.K.'yi araçtan çıkarıp güvenli bir alana taşıdı.

sürücünün sağlık durumu ve soruşturma:

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve Hınıs Devlet Hastanesi'ne nakledilen B.K.'nin yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Güvenlik tedbirleri ve taşımalı CNG taşımacılığında risk yönetimi, benzer olaylarda müdahalenin hızını ve vatandaş güvenliğini etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor; yetkililerin soruşturması bu çerçevede sürdürülecek.

ERZURUM’DA TAŞIMALI DOĞAL GAZ (CNG) YÜKLÜ DORSEYİ BIRAKTIKTAN SONRA DÖNÜŞ YOLUNA GEÇEN BİR TIR, KAYGANLAŞAN YOLDA VİRAJI ALAMAYARAK TAKLA ATTI. GAZ TANKERİ OLMASI NEDENİYLE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YAKLAŞMAYA KORKTUĞU ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ, BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN KURTARILDI.