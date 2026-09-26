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Tekman'da yatırımları hızlandırma mesajı: Vali Aydın Baruş saha incelemelerinde bulundu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Tekman'da yol ve kamu yatırımlarını yerinde inceledi, esnaf ve şehit yakınlarıyla buluşarak talepleri dinledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekman'da yatırımları hızlandırma mesajı: Vali Aydın Baruş saha incelemelerinde bulundu

Vali Aydın Baruş Tekman'da yatırımları ve hizmetleri yerinde takip etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentin güney ilçesi Tekman'a yaptığı ziyarette ilçe genelindeki yatırım ve kamu hizmetlerini yerinde inceledi, halkla doğrudan temas kurdu. Gün boyu süren programda hem altyapı projeleri hem de sosyal destek uygulamalarının işleyişi değerlendirildi.

Ulaşım yatırımlarında son durum:

Programın ilk durağı, Hınıs-Tekman Relokasyon Yolu Çatkale mevkisindeki şantiye oldu. Vali Baruş, karayolları yetkililerinden projenin ilerleyişi, teknik detayları ve fiziki gerçekleşme oranları hakkında brifing aldı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, alternatif yol projesinin tamamlanmasının bölge ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getireceği vurgulandı.

Vali Baruş, sahada yaptığı incelemeler sonucu çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi ve projenin zamanında tamamlanmasının bölge halkı için öncelik olduğunu belirtti.

Kamu hizmetleri ve koordinasyon:

Kaymakamlıkta düzenlenen koordinasyon toplantısında Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve ilçe protokolü projelerin güncel durumuna ilişkin ayrıntılı brifing sundu. Eğitim, sağlık, tarım ve altyapı alanlarındaki yürütülen hizmetler masaya yatırıldı; öncelikler ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Hükümet Konağı içindeki birimleri denetleyen Vali Baruş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelini ziyaret ederek vatandaşlara sunulan sosyal desteklerin etkinliği hakkında bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Esnaf, güvenlik güçleri ve şehit yakınlarıyla buluşma:

İlçe merkezinde esnafı tek tek ziyaret eden Vali Baruş, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini not aldı. Kahvehanelerde ve sokaklarda gerçekleşen temaslarda vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak yerel beklentiler yerinde tespit edildi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçede görevli Polis Özel Harekât (PÖH) birimini ziyaret eden Vali Baruş, güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı, personelle görüşerek moral verdi.

Günün sonunda Tekman Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Vali Baruş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ın eşlik ettiği buluşmada şehit yakınları ve gazilerle aynı masayı paylaştı. Baruş toplantıda, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz devletimizin en kıymetli varlıklarıdır. Her zaman ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" sözleriyle destek mesajı verdi.

Vali Baruş, ilçedeki kamu hizmetleri ve devam eden yatırımların genel koordinasyon değerlendirmesini tamamladıktan sonra Tekman'dan ayrıldı. Ziyaret, hem projelerin yerinde takibini sağlaması hem de vatandaşla doğrudan iletişime imkân vermesi açısından ilçe açısından önem taşıdı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTİN GÜNEY İLÇELERİNDEN TEKMAN’I ZİYARET EDEREK BİR DİZİ İNCELEME...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTİN GÜNEY İLÇELERİNDEN TEKMAN’I ZİYARET EDEREK BİR DİZİ İNCELEME, DENETLEME VE TEMASLARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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