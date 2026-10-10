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Tekno-oligarkların etkisine karşı teknofest ve ilim yayma vurgusu

Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılı töreninde tekno-oligarkların gençleri hedef aldığını söyleyip, TEKNOFEST ve İlim Yayma'yı gençlerin güvencesi olarak gösterdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:13

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tekno-oligarkların etkisine karşı teknofest ve ilim yayma vurgusu

İlim Yayma buluşmasında tarihi miras ve uyarılar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, cemiyetin 75 yıl önce 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazı bir fidan olarak başladığını ve bugün görkemli bir çınara dönüştüğünü söyledi. Konuşmasında cemiyetin kuruluş felsefesini Türkiye'nin varoluş gayesiyle ilişkilendirirken, merhum Seniyüddin Başak, Ömer Cemal Karabekir, Vehbi Bilimer, Mehmet Âkif Ersoy ve Hasan Hikmet Demirbağ gibi isimlerin cemiyetteki yerini ve katkılarını hatırlattı.

Erdoğan, İlim Yayma'nın 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun açılışına öncülük ettiğini, sonraki dönemde 100'den fazla imam hatip lisesinin yapımına katkı sağladığını ve Anadolu'nun dört bir yanında eğitim ve barınma hizmetleriyle on binlerce gencin hayatına dokunduğunu belirtti. Bugün cemiyetin 192 şubesi, 153 yurdu ve 122 eğitim merkeziyle faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Teknoloji, gençlik ve yeni tehdit algısı:

Konuşmanın önemli bir bölümünü günümüzün teknoloji odaklı dönüşümü ve bunun gençler üzerindeki etkisine ayıran Erdoğan, dünyayı bir oyun alanı olarak gören tekno-oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi. Erdoğan, bu kesimin insanı, tabiatı, gökyüzünü ve uzayı metalaştıran bir tahakküm anlayışıyla hareket ettiğini ileri sürdü ve bunun gençlerin zihni dünyası üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekti.

Son günlerde okullarda meydana gelen hadiselerin bu zihniyetin etkilerini gösterdiğini belirten Erdoğan, ırkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden ve kural tanımayan yeni nesil elitlerin gençleri zehirleyebileceğini ifade etti. Bu çerçevede gençlerin maneviyatı, kökleri ve millî kimliklerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Gençliğe çağrı: TEKNOFEST ve İlim Yayma'nın rolü:

Erdoğan, tekno-oligarkların tahakkümcü zihniyetine karşı en büyük güvencenin TEKNOFEST gençliği olacağını söyledi. Buna ek olarak İlim Yayma gençliğini de ön plana çıkaran Cumhurbaşkanı, ortak hedefin teknolojiyi insan merkezli kullanmayı ve genç nesillerin vicdanını, millî ve manevi değerlerini koruyarak yetişmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gençlere dönük mesajında Erdoğan, daha çok okuyan, daha çok düşünen ve daha çok üreten bir nesil çağrısı yaptı; bu süreçte vicdanın ve insanlığın korunmasının altını çizdi. İlim Yayma hareketinin 75 yıllık mirasını, bugünün ihtiyaçlarına göre geliştirmenin, yenilemenin ve daha fazla gence ulaşmanın önemine işaret etti.

Erdoğan ayrıca, İlim Yayma'nın sadece geçmişteki hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında millî köklerden beslenen çalışmalar üretilmesinin ve küresel kültür dayatmalarına karşı millî kimliğin korunmasının öncelikli hedefler arasında olması gerektiğini vurguladı.

Gelecek perspektifi ve sorular:

Cumhurbaşkanı konuşmasını, gençlere olan güvenini dile getirerek sürdürdü. Bugünün tohumlarının çeyrek asır ve yarım asır sonra meyve vereceğini hatırlatan Erdoğan, teknoloji, asimetrik tehditler ve gençlerin kökleriyle bağlarının nasıl korunacağına dair bir dizi soruyu gündeme taşıdı. Bu soruların verilecek cevaplarla önümüzdeki dönemi şekillendireceğini söyledi.

Konuşmanın sonunda Erdoğan, İlim Yayma cemaatinin, vakfın, Sabahattin Zaim Üniversitesinin, gönüllülerin, hayırseverlerin ve mezun derneklerinin ortak çalışmalarının millet ve ümmete hizmet etmeye devam ettiğini belirtti ve nesiller boyu taşınan bu emanetin daha da güçlenerek devam edeceği mesajını verdi.

Sonuç olarak, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılı vesilesiyle yapılan konuşma, tarihsel bir muhasebe ile güncel tehditlere karşı gençliğin korunması ve teknolojinin insan merkezli kullanımı yönünde somut bir çağrı niteliği taşıdı. Erdoğan'ın işaret ettiği riskler ve önerilen güvence unsurları, konuşmanın ana temasını oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL KONGRE MERKEZİ&#039;NDE İLİM YAYMA CEMİYETİ 75. YIL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE İLİM YAYMA CEMİYETİ 75. YIL BULUŞMASI'NA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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