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Teknofest açılışında protokol halayla renk kattı

Şanlıurfa'da açılan TEKNOFEST Güneydoğu'da protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençlerle el ele halay çekerek festivalin ilk gününe coşku kattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknofest açılışında protokol halayla renk kattı

Açılış töreninde halay coşkusu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu açılış programı, resmi konuşmaların ardından coşkulu anlara sahne oldu. Festival alanında bir araya gelen protokol üyeleri ile katılımcılar, bölgenin kültürel renklerini taşıyan sahneler oluşturdu.

Protokolün katılımı:

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından kurulan halay halkasına T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençlerle el ele tutuşarak çekilen halay, törene katılanlar arasında birlik ve coşku duygusunu pekiştirdi.

Festivalin ilk gününe yansıyan coşku:

Katılımcıların yoğun ilgisini çeken bu anlar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılış gününün en renkli karelerini oluşturdu. Yöresel müzik ve halk oyunlarının eşlik ettiği halay, festival alanındaki atmosferi yükselterek ziyaretçilere unutulmaz görüntüler sundu.

Protokol üyeleri ile vatandaşların birlikte çektiği halay, bölgedeki teknolojik ve kültürel etkinliklerin buluştuğu TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününe damga vurdu. Festival, programındaki atölye, sergi ve gösterimlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST açılışında protokol halay çekti

TEKNOFEST açılışında protokol halay çekti

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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