teknofest güneydoğu ödül töreninde ortaokul projeleri ön plana çıktı

ödül töreni ve protokol katılımı:

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödül töreni, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Ödül takdiminde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de yer aldı. Birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar verdi; ikincilik ve üçüncülük ödülleri ise Cevdet Yılmaz, Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün tarafından takdim edildi.

yarışmanın amacı ve kapsamı:

SANKO Holding yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması - Ortaokul Seviyesi, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına çözümler üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışma dört alt kategoride düzenlendi: Astronomi ve Uzay Teknolojileri, Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık, Eğitim Teknolojileri ve Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri.

başarıya ulaşan takımlar ve ödüller:

Astronomi ve Uzay Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Birincilik: Balıkesir Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencilerinden oluşan NEBULA BİLSEM takımı (Duru Yavaşoğlu, Ahmet Emir Sarı, Uygar Erbudak, Yağmur Kurt, Tarık Asalıoğlu, Nil Deniz Gür) danışman Ahmet Alkaya ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Astronomi ve Uzay Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi İkincilik: Özel Bahçeşehir Vizyon Ortaokulu öğrencisi Derin Karadaş (Spektra-Muhafız), danışman Burak Güneş.

Astronomi ve Uzay Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Üçüncülük: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Cartesian (Çınar Kağan Cinbiş, Kerem Sungun, Albeg Tan Öğün, Kaya Kolukısa, Arda Savaş), danışman Sezer Çetintaş.

Astronomi ve Uzay Teknolojileri — En İyi Sunum: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ODTÜLÜ TEKNO ÇEKİRGELER (Arda Güven, Ela Yalçın, Elif Avtepe), danışman Zeynep Dilhan Aydoğan ile Ve ayrıca Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi Muhammed Said Sezikli (Tekno Bilim) da aynı kategoride En İyi Sunum ödülünü paylaştı.

Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık — Ortaokul Seviyesi Birincilik: Siverek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Kodboy takımı (Mustafa Emir Çakırkalın, Muhammed Kemal Çakırkalın, Zerya Günçiçeği, Suden Döndü), danışman Barış Mustafa Özsüllü.

Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık — Ortaokul Seviyesi İkincilik: Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Diriliş Cinderesi (Hiranur Kaya, Yağmur Kara, Kasım Arabelhalil, Ecrin Leyla Akcan), danışman Ömer Güneş.

Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık — Ortaokul Seviyesi Üçüncülük: Mardin Artuklu’dan NouS takımı (Musa Mirza Demir, Eymen Mirza Nas, Asmin Asya Demir, Eylül Çete), danışman Abdurrahman Abay.

Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık — En İyi Sunum: Şanlıurfa’dan Karbon Avcıları (Taha Yasin Altun, Abdullah Tuna Yaşar, Mehmet Eski, Feyza İncik, Servan Aksoy), danışman Binnur Yılmazyıldırım ve Toplumsal Fayda: Şanlıurfa BİLSEM takımı (Fatma Zehra Öztürk, Melahat Sena Sabuncu, Muaz Ali Dalkürek, Sarya Polat), danışman Özcan Kolyiğit.

Eğitim Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Birincilik: Adana’dan Duman Çıktı takımı (Ozan Öztep, Uğur Necmettin Aslan, Mehmet Arda Küçük, Süleyman Enes Doğan, Onur Malcı), danışman Zehra Betül Bute.

Eğitim Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi İkincilik: Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Kodboy takımı (aynı ekip) danışman Barış Mustafa Özsüllü.

Eğitim Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Üçüncülük: Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Kuzey Işıkları (Elif Çelik, Ramazan Yiğit Atalay, Ceylin Naz Kul, Kezban Zümra Özdemir, İdris Kağan Abacı), danışman İsmail Abacı.

Eğitim Teknolojileri — En İyi Sunum: İstanbul’dan Seagulls of Codes (Fatih Göcen, Arhan Berge, Atlas Kırcı, Ümit Eymen Ozan, Miran Günel, Belinay Kütükoğlu), danışman Samet Değirmenci. Toplumsal Fayda: Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu öğrencileri Ranel Meyra Karaalioğlu ve Zeynep Ergin, danışman Emine Şarlı Çaparuşağı.

Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Birincilik: Çorum Bilim ve Sanat Merkezi LONGA TEAM (Ahmet Said Satıcı, Eymen Şimşek, Orhan Efe Longa, Ömer Kaan Fidan), danışman Mehmet Fidan.

Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi İkincilik: Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi 2-H2O TİMLERİ (Azra Beren Araz, Nilay Narin, Ömer Said Keskinoğlu, Mehmet Teyfik Araz, Hayrunnisa Eren, Kadir Mert Akkoyun, Irmak Buğlem Erkeç), danışman Zöhre Araz.

Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri — Ortaokul Seviyesi Üçüncülük: Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Engelsiz Takım (Poyraz Onat Coşgun, Pars Onan Coşgun), danışman İrfan Gümüş. Toplumsal Fayda: İbn-i Sina Ortaokulu öğrencisi Zehra Tut, danışman Meltem Küçükarslan. En İyi Sunum: Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Yüreğir BİLSEM-TULPAR (Helen Akdoğan, Defne Sena Aladağ, Çağan Can), danışman Dr. Ahmet Turan Aladağ.

sanko'nın rolü ve rakamlarla yarışma:

SANKO Holding'in yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada toplam 189 bin 701 başvuru gerçekleştirildi ve 101 takım finalde yarışma hakkı elde etti. SANKO, TEKNOFEST'in ana paydaşı olarak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı, gençlerin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmesine destek olmayı sürdürüyor.

Ödül töreni, gençlerin yerel ve ulusal düzeyde geliştirdikleri projelerin görünürlüğünü artırmayı, bilimsel merakı teşvik etmeyi ve toplumsal faydayı ön plana çıkarmayı hedefleyen bir etkinlik olarak öne çıktı.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ÖDÜL TÖRENİ