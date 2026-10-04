Teknofest Güneydoğu’da genç projelerine yakın ilgi

teknofest ziyaretinde projelere yakın ilgi:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret ederek festivalde yer alan stantları gezdi ve gençlerle bir araya geldi. Yılmaz, alanı dolaşırken öğrencilerle sohbet etti, projelerin teknik detayları hakkında bilgi aldı ve çalışmalarının uygulanabilirliğini yerinde gözlemledi.

Festivaldeki projelerin çeşitliliği ve özgünlüğü Yılmaz tarafından not edildi; robotik sistemlerden yazılım tasarımlarına, enerji çözümlerinden havacılık teknolojilerine kadar farklı alanlardan sunumları inceledi. Bu çalışmaların Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceği açısından umut verici olduğunu vurguladı ve gençlerin üretme iradesinin altını çizdi.

gençlerin heyecanı ve yerinde değerlendirme:

Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada "Gençlerimizin heyecanı hepimize umut verdi" ifadesini kullandı ve her bir projenin gençlerin neler başarabileceğini gösterdiğini söyledi. Standları gezerken verilen bilgiler ışığında yerel yönetim olarak gençlerin projelerini destekleme ve geliştirme konusunda adımlar atılacağının sinyallerini verdi.

Etkinliğin sadece bir festival olmanın ötesinde, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü bir buluşma olduğuna dikkat çeken Yılmaz, üretim kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Bu kapsamda belediyenin eğitim ve altyapı desteği sağlayabileceğini belirtti.

teknolojiye destek ve teşekkür:

Yılmaz, TEKNOFEST’in milli teknoloji hedeflerine yaptığı katkıya dikkat çekerek, "Gençlerimiz ürettikçe, hayal ettikçe ve kendilerine inandıkça Türkiye’nin geleceğine dair umudumuz daha da büyüyor" dedi. Ayrıca, "TEKNOFEST’in ortaya çıkardığı bu heyecan çok değerli. Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile gençlerimizin önünü açan ve bu büyük organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. TEKNOFEST bu ülkenin teminatıdır" sözleriyle organizasyona emeği geçenlere şükranını iletti.

Ziyaret, gençlerin projelerine yerinde ilgi gösterilmesi ve yerel yönetim ile teknoloji ekosistemi arasında kurulan temas açısından değerlendirildi; alınan izlenimler, bölgedeki genç yeteneklerin desteklenmesinin sürdürüleceğine işaret ediyor.

BAŞKAN YILMAZ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA