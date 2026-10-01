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Teknofest Güneydoğu'da kararlı duruş: 'siyah giyen adamlar' ilgi odağı oldu

TEKNOFEST Güneydoğu'da JÖAK timleri, siyah üniformaları ve yerli teçhizatlarıyla ilgi topladı; çocuk ve gençler fotoğraf için sıraya girdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: İrem Özkan

Teknofest Güneydoğu'da kararlı duruş: 'siyah giyen adamlar' ilgi odağı oldu

TEKNOFEST Güneydoğu'da jöak ilgisi

TEKNOFEST Güneydoğu sahnesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, tamamen siyah kıyafetleri ve ekipmanlarıyla dikkat çekti. Ekiplerin sergilediği yerli ve milli teçhizatlar ile yüksek teknoloji çözümleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

görev ve eğitim:

Özel Operasyon Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Şentürk, JÖAK'ın görev ve eğitim anlayışını katılımcılara aktardı: "Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli personelden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir"

etkinlikte yoğun ilgi:

Stand önünde çocuklar ve gençler, "siyah giyen adamlar" olarak anılan JÖAK timleriyle fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Ziyaretçiler ekipmanları yakından inceleyip sorular sorarken, ekiplerin disiplinli duruşu ve tanıtımları olumlu tepkiler topladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bu seçkin birim, hem asayiş hem de arama-kurtarma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Şentürk ayrıca timlerin kuruluş amacı ve sorumluluk anlayışını şu ifadelerle yineledi: "Ülkemizin bekasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine ve doğal afetlerde milletimizin zor günlerinde yanlarında olan jandarma komando özel asayiş komutanlığı üstün fiziksel, teknik ve taktik gerektiren önemli asayiş olaylarında ve arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli ve görev bazı personellerden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir. Görev disiplini ve sorumluluk bilinci ile sınır tanımadan görev yapabilecek seviyeye ulaşırız"

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI&#039;NIN SEÇKİN BİRİMLERİNDEN OLAN JANDARMA KOMANDO ÖZEL ASAYİŞ KOMUTANLIĞI...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN SEÇKİN BİRİMLERİNDEN OLAN JANDARMA KOMANDO ÖZEL ASAYİŞ KOMUTANLIĞI TEKNOFEST GÜNEYDOĞU DA YERİNİ ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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