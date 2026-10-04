Teknofest Şanlıurfa'da yerli teknolojilerle güvenlik ASELSAN'e emanet

Teknolojiyle güçlendirilen festival güvenliği:

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı alanında gerçekleştirilen etkinlik boyunca yüksek teknolojiye dayalı güvenlik çözümleriyle korundu. Festival alanındaki yoğun ziyaretçi trafiği ve saha hareketliliği, milli imkânlarla geliştirilen sistemler sayesinde merkezi bir yaklaşımla izlendi.

Kamera ve izleme altyapısı:

Etkinlik sahasında kullanılan sabit ve hareketli kameralar, uzaktan kumanda edilebilen yapısıyla saha ekiplerinin görünürlüğünü artırdı. Kamera görüntüleri anlık olarak toplanıp iletildi; bu sayede sahadaki durumlar gecikme olmadan kayıt altına alındı ve değerlendirildi.

Merkezi takip ve yapay zekâ desteği:

Görüntüler, kurulan Güvenlik Merkezine aktarılarak güvenlik personelinin merkezden yönlendirilmesine olanak sağlandı. ASELSAN tarafından sağlanan çözümlerde yer alan yapay zekâ destekli analiz modülleri, kalabalık yönetimi ve şüpheli hareketlerin tespitinde görev aldı.

Bu yapı sayesinde sahadaki ekipler, anlık görüntüler ve analiz sonuçlarıyla desteklenerek müdahale süreçlerini hızlandırdı. Sistemlerin uzaktan kontrol edilebilmesi ise hem esneklik hem de koordinasyon avantajı sundu.

ASELSAN'ın uyguladığı bu yerli güvenlik çözümleri, büyük ziyaretçi yoğunluğuna sahip organizasyonlarda güvenliği artırma hedefiyle kullanıldı. Şirket, benzer etkinliklerde saha personelinin çalışmalarını ileri teknolojiyle desteklemeye devam ediyor.

TEKNOFEST ŞANLIURFA’DA GÜVENLİK ASELSAN TEKNOLOJİLERİNE EMANET EDİLDİ