Teknofest Şanlıurfa'ya hareket getirdi, esnaf satışlarda canlandı

Teknofest beş günlük yoğun programla Şanlıurfa'da ekonomik hareketliliği artırdı

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, kentte beş gün boyunca süren etkinliklerle yoğun ilgi çekti. Organizasyonun oluşturduğu ziyaretçi akışı, kent merkezinde ve turistik noktalarda ciddi bir canlılık yarattı; esnaf bu hareketlilikten doğrudan olumlu etkilendi.

esnaf memnuniyeti ve teşekkürler:

Etkinlik alanı ve çevresindeki işletmelerde yoğunluk gözlenirken, iş yeri sahipleri düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ciğer salonu işletmecisi Ömer Çoban, "TEKNOFEST Güneydoğunun Şanlıurfa’da düzenlenmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Esnaf olarak hepimizin yüzü güldü. Sadece bana değil bütün esnafa katkısı oldu. Gerçekten de potansiyelimizin, kapasitemizin çok üzerinde işler yaptık" şeklinde konuştu.

Çoban konuşmasının devamında organizasyonun sürmesini istediklerini belirterek, "Bu etkinliği bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzelliklerin olmasında rol oynayan her kim varsa Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu organizasyonu yapan kişilere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve valimize teşekkür ederiz" dedi.

ziyaretçi yoğunluğu ve ekonomik etkiler:

Hediyelik eşya satıcısı Ahmet Boztepe de festivalin esnafa sağladığı katkıyı vurguladı. Boztepe, "Bir buçuk milyon insanın TEKNOFEST’e katılması esnaf olarak bize çok faydalı oldu, yüzümüz güldü. Kalabalık ortam oldu, katılım çok oldu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Boztepe, kent dışından gelen ziyaretçilerin yoğunluğuna dikkat çekerek havalimanı yolunda yaşanan trafik sıkışıklığını normal karşıladıklarını ve çarşı esnafı, butik oteller ile restoranların iyi işler yaptığını belirtti. Satılan yöresel ürünler arasında puşi ve isotaya ilginin öne çıktığını söyledi: "Bir buçuk milyon insanın oraya akın etmesi, kalabalık olması, 3 saat 5 saat trafikte kalmamız, bunlar normal şeyler."

Genel değerlendirmede, TEKNOFEST’in kent turizmi ve yerel ekonomiye kısa vadede pozitif katkı sağladığı, esnafın yoğun talep ve artan satışlarla düzenlemeden memnun kaldığı görüldü. İşletme sahipleri benzer etkinliklerin tekrarlanmasını ve bölgeye sağlanan desteğin devamını talep ediyor.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ, ŞANLIURFA'DA ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.