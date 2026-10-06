Teknofest sonrası Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Teknofest sonrası Göbeklitepe ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST Güneydoğu, yarışmalar ve hava gösterileriyle tamamlandıktan sonra kent merkezindeki tarihi noktalara ilgi arttı. GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival boyunca toplam 1 milyon 300 bin kişi festivale katıldı ve bir kısmı program bitiminde bölgedeki turistik alanları gezmeyi tercih etti. Bu ziyaretlerin en yoğunlaştığı adres ise tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbeklitepe oldu.

TEKNOFEST'in bölge turizmine etkisi:

Festival, yarışmacılar, gönüllüler ve izleyicilerin bir araya gelmesiyle bölgeye yoğun bir mobilite kazandırdı. Organizasyondaki yarışmalar ve gösteriler, katılımcıları Şanlıurfa'da daha uzun süre kalmaya yönlendirdi; bunun sonucu olarak yerel rehberlik, konaklama ve müze ziyaretlerinde artış gözlendi. Ziyaretçi hareketliliği, hem kültürel mirasın görünürlüğünü artırdı hem de kent ekonomisine kısa vadeli katkı sundu.

Ziyaretçilerin izlenimleri:

Festivalde yarışmacı olarak yer aldıktan sonra Göbeklitepe'yi gören Furkan Kiraz, genç yaşta böyle bir alanı gezmenin ufuk açıcı olduğunu ve insanlık tarihinin izlerini yerinde görmekten etkilendiğini belirtti. Muğla'dan gelen Tuba Evci ise Şanlıurfa halkının misafirperverliğini vurguladı ve TEKNOFEST sonrası dinlenmek ve şehrin tarihini keşfetmek için Göbeklitepe'yi tercih ettiklerini söyledi.

Katılımcılardan Muhammed Yiğit Çakır, beş günlük yarış maratonunun ardından Göbeklitepe'yi ilk gezi durakları olarak seçtiklerini, alanın sunduğu hayvan figürleri ve tarıma ilişkin simgelerin kendilerini düşündürdüğünü ifade etti. Ziyaretçilerden Merve Uzun da bölge halkının sıcak karşılamasından söz ederek Göbeklitepe'nin ülke tarihini yansıtan önemli ve etkileyici bir nokta olduğunu dile getirdi.

Genel izlenim, TEKNOFEST Güneydoğu'nun yalnızca teknoloji ve havacılık meraklılarını bir araya getirmediği; aynı zamanda kültürel alanlara yönelik ilgiyi artırarak ziyaretçilerin bölgenin tarihini yerinde deneyimlemelerine katkı sağladığı yönünde.

ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU SONRASI TARİHİN SIFIR NOKTASI OLARAK BİLİNEN GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI.