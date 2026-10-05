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Teknofest'te keşif kampüsü ilgi çekti: Canik ekibi derecelerle döndü

Canik Belediyesi Keşif Kampüsü atölyeleri TEKNOFEST Güneydoğu'da dört gün boyunca doldu; Canikli öğrenciler 'Gözümsün' projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknofest'te keşif kampüsü ilgi çekti: Canik ekibi derecelerle döndü

Canik atölyelerinde yoğun bilim ve teknoloji trafiği:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, dört gün süren program boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Bilim, teknoloji ve sanat etkinliklerinin bir arada yürütüldüğü oturumlarda çocuklar ve gençler uygulamalı eğitimlerle buluştu; atölyeler hem eğitim hem de gösteri alanı olarak yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler, atölye çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN ile tanışma fırsatı yakaladı. Yapay zekâ tabanlı özellikleri ve kendine özgü danslarıyla dikkat çeken CANİKMAN, atölye programlarında öğrencilere eşlik ederek Canik Belediyesi'nin bilim ve teknoloji yatırımlarını anlatan uygulamalı gösterimler gerçekleştirdi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, atölyelerde gençlerle bir araya gelerek programlara katıldı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Sandıkçı etkinliklere ilişkin, "Teknolojiyi üreten nesiller için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" sözleriyle geleceğe yönelik eğitim hedeflerini vurguladı. Sandıkçı, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin benimsenmesine yönelik ücretsiz eğitimlerin sürdüğünü ve kampüsün bu hedef doğrultusunda gençleri desteklediğini belirtti.

Başkan, ayrıca TEKNOFEST organizasyonuna emeği geçenlere teşekkür ederek atölyelere katılan tüm ziyaretçilere minnettarlığını ifade etti ve gençlerin başarısının toplum için önemine dikkat çekti.

Ödülle dönen gençler ve proje:

Etkinlik kapsamında yarışmalara katılan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Poyraz Onat Coşgun ve Pars Onan Coşgun, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Sağlık ve İyi Yaşam kategorisinde geliştirdikleri "Gözümsün" projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrencilerin elde ettiği derece kampüs ekibi ve aileler tarafından kutlandı.

Başkan Sandıkçı, dereceye giren öğrencileri tebrik ederken, projelerin ortaya çıkmasında emeği geçen eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti. Canik Belediyesi'nin amaçlarından biri olarak erken yaşlardan itibaren gençlere bilim ve teknoloji bilincini aşılamak gösteriliyor; bu tür saha deneyimleri, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine olanak sağlıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'daki varlığıyla Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, hem yerel gençlerin yeteneklerini sergileme alanı sundu hem de ziyaretçilere ilham veren atölye ve gösterilerle Milli Teknoloji Hamlesi idealinin yayılmasına katkı sağladı.

CANİK BELEDİYESİ&#039;NİN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU&#039;DA YER ALAN ATÖLYELERİ ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT...

CANİK BELEDİYESİ'NİN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA YER ALAN ATÖLYELERİ ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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