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Teknoloji sahnesinde Talas’ın gençleri: dört kademede finale kalan başarı

TEKNOFEST 2026'da 1,6 milyon başvuru arasından Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi ilkokuldan üniversiteye dört kategoride finale kalarak gururlandırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Teknoloji sahnesinde Talas’ın gençleri: dört kademede finale kalan başarı

Talas’tan dört kademede ulusal başarı

TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa’da düzenlenen yarışmada, yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin başvurduğu süreçte Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi dikkat çekici bir performans sergiledi. İlçe merkezli merkez, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinin tamamında finallere kalarak Kayseri’den dört ayrı alanda finale kalarak dereceye giren tek kurum oldu.

Finale kalan öğrenciler ve proje maketleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından makamında kabul edildi. Başkanlık Toplantı Salonundaki buluşmaya başkan yardımcıları, birim müdürleri, İnovasyon Merkezi yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

dereceler ve proje sunumları:

Talaslı gençler Şanlıurfa’daki finallerde projelerini maketler üzerinden anlatarak derece elde etti. Merkezin aldığı sıralamalar şöyle:

İlkokul: Türkiye 8’incisi
Ortaokul: Türkiye 13’üncüsü
Lise: Türkiye 11’incisi
Üniversite: Türkiye 23’üncüsü

Her kategoride yalnızca 12 projenin finale kaldığı zorlu eleme sürecinde bu sonuçlar, merkezin farklı yaş gruplarını proje üretmeye yönlendirme başarısını ortaya koydu.

başkanın değerlendirmesi ve destek taahhüdü:

Gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Mustafa Yalçın, teknoloji rekabetinin her geçen yıl arttığını vurguladı ve şunları söyledi: "Teknoloji konusunda son yıllarda inanılmaz başarılar var. Artık her kategoride başvuran sayıları binlerle ifade ediliyor. Bu sayı içerisinde 8’inci olmak ayrı bir olay. Türkiye için bu kadar sayıda proje yapmak müthiş bir kazanım. Bizim çocukların ne anlam ifade ettiğini belirtmek adına önemli."

Yalçın, gençlerin yeteneklerinin ülke geleceği açısından önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız bizim çok kıymetli varlıklarımız. Elbette her zaman bizim için kıymetliler ama böyle bir zekâ kazanımı olan, yetenekli çocukların ülkemizin geleceği açısından yeri ayrı. Hepinizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize de bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Veliler de Espor ve İnovasyon Merkezi ile çocuklarına sağlanan imkanlar nedeniyle Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti; başarıların sağlanan fiziki ve akademik desteklerle yakından ilişkili olduğunu belirttiler.

Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın, öğrenciler ve aileleriyle birlikte ödüller ve proje maketleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ve gençlerin desteklenmesine devam edileceğini vurguladı.

1,6 MİLYON ÖĞRENCİNİN YARIŞTIĞI TEKNOFEST 2026 ŞANLIURFA’DA TALAS BELEDİYESİ İNOVASYON MERKEZİ...

1,6 MİLYON ÖĞRENCİNİN YARIŞTIĞI TEKNOFEST 2026 ŞANLIURFA’DA TALAS BELEDİYESİ İNOVASYON MERKEZİ İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE KATEGORİLERİNİN TAMAMINDA FİNALE KALDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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