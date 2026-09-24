Teknoloji ve genç kadro ile hız kazanan Mersin itfaiyesi 2027'ye 100 yeni personel hedefliyor

Mersin itfaiyesinin performansı ve teknolojik altyapısı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde sağladığı hızlı müdahale kapasitesiyle öne çıkıyor. Teşkilatın sahadaki başarısının temelinde ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresi ve AKOM bünyesinde kullanılan özel yazılım altyapısı yer alıyor. Araç içi kamera sistemleri ve personelin kullandığı giyilebilir canlı yayın kameraları (body cam) sayesinde operasyonlar merkezden anlık olarak yönetiliyor. Gelişmiş navigasyon ve uzaktan koordinasyon ağları ile kent merkezinde müdahale süresi yaklaşık 5 dakikaya, kırsal alanlarda ise ortalama 13 dakikaya çekildi ve bu performansla Mersin, Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı konumuna yükseldi.

Saha gücüne takviye: 100 yeni itfaiyeci planı:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer destekleriyle itfaiye teşkilatı hem araç filosunu hem de teknik ekipman kapasitesini güçlendiriyor. İnsan kaynağında yürütülen gençleşme hamlesi kapsamında önümüzdeki dönemde ilk etapta 50 yeni itfaiye eri göreve başlayacak; 2027 içinde gerçekleştirilecek ikinci alımla birlikte toplam 100 yeni itfaiyeci sahaya katılmış olacak. Bu adımın, kent genelindeki müdahale yoğunluğunu azaltarak vatandaşların can ve mal güvenliğini yükseltmesi hedefleniyor.

Müdahale ve kurtarma istatistikleri:

Mersin itfaiyesinin dönemsel saha faaliyetleri rakamlarla da dikkat çekiyor. Ekipler dönem içerisinde 13 bin 882 yangına müdahale ederken, 11 bin 326 teknik kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Zorlu koşullarda süren çalışmalarda 6 bin 701 insan ile 4 bin 625 can dostu kurtararak hayata bağlandı; bu veriler teşkilatın geniş bir müdahale yelpazesine sahip olduğuna işaret ediyor.

Eğitim, önleme ve toplumsal bilinçlendirme:

Mersin itfaiyesi yalnızca olay anında müdahale etmekle kalmıyor, aynı zamanda risk oluşmadan önce devreye giriyor. Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bin 111 ayrı program aracılığıyla 98 bin 694 vatandaşa afet ve yangın bilinci kazandırıldı. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise potansiyel felaketleri engellemek amacıyla 7 bin 546 kapsamlı denetim ve önleme faaliyeti yürüttü. Bölgesel eğitim üssü olarak öne çıkan ATA Eğitim Merkezi de toplumla buluşarak güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Genç kadro, akademik eğitim modeli, teknik kapasite ve 7/24 esasına dayanan çalışma disipliniyle Mersin itfaiyesi, İtfaiye Haftası'nda da modern ve güçlü yapısını yeniden gösteriyor; hedef, teknolojiyi ve insan gücünü birlikte kullanarak kentteki riskleri en aza indirmek.

MERSİN’DE ORTALAMA 5 DAKİKALIK REAKSİYON SÜRESİYLE TÜRKİYE’NİN EN HIZLI İKİNCİ İTFAİYE TEŞKİLATI OLAN MERSİN İTFAİYESİ, TEKNOLOJİK ALTYAPISI VE EĞİTİM FAALİYETLERİYLE HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR.