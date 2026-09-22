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Teknolojiyi etik ve bilgelikle inşa edin: Kastamonu Üniversitesi oryantasyonu yeni öğrencilere çağrı yaptı

Kastamonu Üniversitesi oryantasyonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilere yapay zeka, veri bilimi ve etik sorumluluk vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Teknolojiyi etik ve bilgelikle inşa edin: Kastamonu Üniversitesi oryantasyonu yeni öğrencilere çağrı yaptı

Kastamonu Üniversitesi yeni akademik yılına oryantasyonla başladı

Kastamonu Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversite hayatına başlayan öğrencilerini kapsamlı bir oryantasyon programıyla karşıladı. Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen açılışa Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi ve yeni öğrencilere üniversitenin akademik, idari, sosyal, kültürel ve sportif imkânları tanıtıldı.

rektörün mesajı:

Oturumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversite yıllarının yalnızca mesleki bilgi edinme dönemi olmadığını; öğrencilerin kendilerini, dünyayı ve sorumluluklarını yeniden keşfedecekleri bir süreç olduğunu vurguladı. Topal, dönüşümün hızla ilerlediği bir dönemde öğrencilerin teknolojinin dışında kalmamaları gerektiğini belirterek, "Teknolojiye mesafe koymayacağız. Aksine yapay zekanın, veri biliminin ve en ileri teknolojilerin mimarları sizler olacaksınız" dedi.

Rektör Topal, teknolojinin yetenek ve sınırlarına da dikkat çekti: "Ancak unutmayınız ki yapay zeka her şeyi hesaplayabilir ama hiçbir şeyi hissedemez. Algoritmalar size en kusursuz denklemleri kurabilir ama adaleti, merhameti, vicdanı ve bir başkasının acısıyla hemhal olmayı asla öğretmez." Topal, sosyal medyanın geçici tatminlerine karşı kalıcı değerler, hikmet ve toplumsal faydaya odaklanmanın önemine işaret ederek, "Kalbin dili estetiktir, aklın dili hikmettir" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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