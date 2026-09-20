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Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum hedefiyle Diyarbakır'da TEKNOFEST

T3 Vakfı koordinatörü Mustafa Kara, Diyarbakır TEKNOFEST’te çocukların yapay zeka ve uzay projeleriyle teknoloji üreten bir topluma dönüştüğünü söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum hedefiyle Diyarbakır'da TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026 Diyarbakır etabı yoğun ilgi görüyor:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 etkinlikleri, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Yarışmalar ve sergiler, yerel halk ve katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

T3 Vakfı atölyelerinden çıkan genç projeler:

T3 Vakfı Proje Koordinatörü Mustafa Kara etkinlikte İstanbul'daki teknoloji atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin üç projesinin Diyarbakır sahnesinde yer aldığını belirtti. Bu projeler arasında 'meteor yağmur takvimi', astronomi ve uzay bilimleri alanına yönelik 'gelecek' takımı çalışması (ayın evreleri üzerine bir proje) ve 'Dikdur' adlı takımın projesi bulunuyor. Kara, atölyelere 'sınavla öğrenci aldıklarını' ve bu merkezlerde 'yapay zeka destekli teknoloji eğitimi' verildikten sonra TEKNOFEST'e proje üretildiğini aktardı.

Mustafa Kara çocukların artık sadece oyun oynayan değil, oyunu 'yapan' ve sonra oynayan konumuna geldiğini vurguladı; bunun ülke için önemli bir evrim olduğuna dikkat çekti. Kara, 'Ülke, artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma dönüştük' ifadelerini kullandı.

Ekosistem ve gelecek hedefleri:

Kara, son 10 yılda Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında elde ettiği ilerlemenin uluslararası alanda ülkeyi bir üst lige taşıdığını söyledi. Bu başarıların, gençlerin gayretiyle sürdürüleceğini belirterek hedeflerinin dünyanın teknoloji üreten ilk 5 ülkesi arasına girmek olduğunu ifade etti.

Ayrıca Kara, Diyarbakır'ı ilk kez ziyaret ettiğini, şehirdeki misafirperverlik ve veliler ile çocukların ilgisinden memnun kaldıklarını aktardı. Bazı çocukların gelecek yıl tekrar ziyaret edilmesini istediğini, Güneydoğu'da da kalıcı projelerle varlık göstermeleri gerektiğini söyledi.

Yarışmacıların çalışmaları ve girişim örnekleri:

Yarışmacılardan Kayra Necati Kara ise havacılıkta yapay zeka yarışmasında üç farklı görev için model eğittiklerini anlattı. Görevler arasında pozisyon kestirme ve nesne tespiti gibi alanlar bulunuyor; amaç en iyi sonucu verecek yapay zeka modellerini geliştirmek.

Kayra, TEKNOFEST sahnesinde sergilenen 'Vakkas' adlı önleyici dron projesinin bir girişim haline geldiğini söyledi. Projeyi geliştiren firmanın adı Hamidiye Savunma Teknolojileri ve ekip yaklaşık 6 aydır bu aracı geliştiriyor. Projenin çalışma mantığı olarak hedefin sabit kanatlı kamikaze dronları tespit etmek, takip etmek ve hedef araca kilitlenip belli bir mesafeye yaklaştıktan sonra etkisiz hâle getirmek şeklinde özetlendi.

Etkinlikte hem ilkokul düzeyinde takımlar hem de lise ve üniversite seviyelerindeki ekiplerin yer alması, geniş katılım ve farklı yaş gruplarından gelen projelerin sergilenmesi dikkat çekiyor. T3 Vakfı'nın atölye modeli, sınavla seçilen öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim ve proje odaklı yaklaşımıyla gençleri teknoloji üretimine yönlendirmeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST Diyarbakır etabı, yerel ilginin yüksek olduğu ve gençlerin teknoloji üretimi ile girişimciliğe teşvik edildiği bir platform olarak öne çıkıyor. Organizasyon koordinatörleri ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin bölgedeki ekosistemi güçlendireceğini ve gelecek kuşakların teknoloji alanında söz sahibi olmasını sağlayacağını vurguluyor.

T3 Vakfı Proje Koordinatörü Kara: &quot;Artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma...

T3 Vakfı Proje Koordinatörü Kara: "Artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma dönüştük"

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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