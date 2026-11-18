süt ihracatında teknoloji ve kalite:

Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için üretim kalitesi ile teknolojik altyapı yatırımları birlikte yürümek zorunda. Ürün standardının korunması ve üretim süreçlerinin kontrollü biçimde yönetilmesi, ihracatta kalıcı olmak isteyen firmaların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

üretim süreçlerinde kontrolün önemi:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, ürün kalitesinin her üretim aşamasında aynı seviyede tutulmasının kritik olduğunu vurguluyor. Peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerinde sıcaklık, süre, karıştırma ve hijyen gibi parametrelerin titizlikle denetlenmesi gerektiğini belirten Tecelli, standartlaştırılmış süreçlerin ihracat pazarlarında güven sağladığını aktarıyor.

makine yatırımları ve sürdürülebilir kalite:

Tecelli'ye göre modern makine sistemleri yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ürün kalitesinin sürekliliğini mümkün kılıyor. Teknolojik yatırımlar, hataların azaltılmasına, izlenebilirliğin sağlanmasına ve kalite sapmalarının hızlı müdahaleyle giderilmesine olanak tanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatındaki potansiyelinin hayata geçirilmesi için firmaların teknolojik altyapı, kalite standardizasyonu ve hijyen uygulamalarına yatırım yapması gerekiyor. Bu üçlü, uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabetin temelini oluşturuyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ