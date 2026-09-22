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Teksas'ta yeni dönem: Cybercab direksiyonsuz taksilerle Houston'da testlere başladı

Tesla'nın direksiyon ve pedalsız iki kişilik taksisi Cybercab, Austin denemesinin ardından Houston'da test sürüşlerine başladı; NHTSA inceleme başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teksas'ta yeni dönem: Cybercab direksiyonsuz taksilerle Houston'da testlere başladı

Cybercab Houston sokaklarında: testler başladı

Tesla'nın direksiyon ve pedalları olmayan iki kişilik elektrikli taksisi Cybercab, Austin'deki sınırlı ücretli hizmetin ardından Houston'da test sürüşlerine başladı. Austin'de 3 Eylül itibarıyla başlayan uygulamada şirketin açıklamasına göre 40'tan fazla Cybercab hizmete alındı ve bölge sakinleri "Robotaxi" uygulaması üzerinden araç çağırarak, hizmetten Uber'e kıyasla yaklaşık yarı fiyatına faydalanmaya başladı.

Nasıl çalışıyor ve kimler başvurabiliyor:

Cybercab, üretim versiyonunda direksiyon, gaz pedalı, fren pedalı ve yan aynalar gibi geleneksel sürücü kontrollerinden arındırılmış şekilde tasarlandı. Tesla aracı özellikle otonom robotaksi filolarının temel aracı olarak konumlandırıyor; şirket, ticari amaçla filo veya bireysel Cybercab satın almak isteyenlerin başvurabileceğini resmî açıklamalarında belirtti.

Önceki prototiplerde bazı testlerin direksiyon ve pedallı konfigürasyonlarla yapıldığı, ancak seri üretim araçların tamamen otonom işletime göre tasarlandığı ifade ediliyor.

Kullanıcı deneyimleri ve karşılaşılan sorunlar:

Austin'deki erken kullanıcılar genel olarak hizmeti kullandıklarını bildirirken, bazı yolculuklarda rota ve navigasyon problemleri yaşandığı paylaşıldı. Örneğin 12 Eylül'de bildirilen bir vakada 10 dakikalık rota, Cybercab'in otoyola çıkmaması ve dolambaçlı bir güzergâh tercih etmesi nedeniyle 70 dakika sürdü. Bir başka yolcu, aracın inşaat nedeniyle kısmen kapanmış bir otopark çıkışını çözemediğini ve birkaç kez ileri geri hareket ettikten sonra başlangıç noktasında "varış noktasına ulaştınız" bildiriminde bulunduğunu aktardı; yolcu sonunda Tesla destek merkezini aramak zorunda kaldı.

5 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise Cybercab'in yolun ortasında durarak trafiğin akışına engel olduğu görüldü. Houston'da ise henüz ücretli yolcu taşımaya başlanmamış olmakla birlikte, birçok kişi şehir merkezinde ve çevresinde yapılan test sürüşlerini rapor etti.

Regülasyon ve güvenlik incelemesi:

Austin'deki pilot uygulamanın genişletilmesi planlanırken, ABD Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cybercab'in federal güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere inceleme başlattı. İnceleme, Cybercab'in 3 Eylül 2026'da Austin'de ticari faaliyete başlamasının hemen ardından başlatıldı ve kurum, aracın klasik otomobillerden farklı olması nedeniyle özellikle sürücü kontrollerinin yokluğuna odaklanıyor.

NHTSA, Tesla'ya sertifikasyon sürecine dair teknik testler, simülasyonlar ve hukuki gerekçeler hakkında 21 soru yöneltti ve yanıtların 30 Eylül'e kadar iletilmesini talep etti. Kurum, bu incelemenin mevcut aşamada aracın standartlara aykırı olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor; süreç, Tesla'nın sunduğu belge ve açıklamalara bağlı olarak ilerleyecek.

Tesla'nın hedefi Cybercab'i ABD'de daha geniş bir otonom taksi ağına dönüştürmek olsa da, uygulama sırasında yaşanan yazılım ve navigasyon kaynaklı aksaklıklar ile düzenleyici incelemeler, hizmetin yaygınlaştırılması önünde takip edilmesi gereken başlıca konular olarak öne çıkıyor.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın direksiyon ve pedalları bulunmayan iki kişilik...

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın direksiyon ve pedalları bulunmayan iki kişilik elektrikli taksisi Cybercab, Austin’de ücretli yolcu taşımaya başlamasının ardından Houston’da da test edilmeye başlandı.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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