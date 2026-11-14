Tekstil sanayisini güçlendirmek, Türkiye’nin üretim geleceğini güvenceye almak

sektörün güncel tablosu:

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı G. İhsan İpeker Türk tekstil sanayisinin son dönemde artan üretim maliyetleri, finansmana erişim darboğazı ve kur-enflasyon makası nedeniyle kritik bir eşikten geçtiğini vurguladı. İpeker, kapasite kayıpları, ucuz ithalat baskısı ve yatırımın başta Mısır olmak üzere düşük maliyetli ülkelere yönelmesi karşısında kamu ve özel sektör iş birliğiyle acil bir rekabet ve dönüşüm yol haritası hazırlanması gerektiğini söyledi.

Türk tekstil sanayisi; yüzyıllara dayanan üretim kültürü, yetişmiş insan kaynağı ve küresel pazarlardaki güvenilirliğiyle ülkenin stratejik net döviz kazandırıcılarından biridir. Ancak iç pazardaki maliyet baskıları ve küresel talepteki daralma, sektörün rekabet gücünü ciddi biçimde zorlamaktadır.

G. İhsan İpeker: Sanayici Türkiye’den gitmek değil, ülkesinde kalıp rekabet etmek istiyor.

kur-enflasyon makasının etkileri:

İpeker, enflasyon ile döviz kuru arasındaki uyumsuzluğun ihracatçıların döviz bazlı maliyetlerini küresel rakiplerinin üzerine çıkardığını belirtti. Bu durumun Türkiye’yi hem Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’daki düşük maliyetli üreticilerle hem de yüksek segmentteki Avrupalı rakiplerle rekabette zorladığını ifade etti. İpeker, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele çabalarını anladıklarını ancak sektörün ihtiyacı olanın üretim maliyetleriyle uyumlu, öngörülebilir bir rekabet ortamı olduğunu vurguladı: Biz belirli bir döviz kuru seviyesi talep etmiyoruz; yalnızca üretim maliyetlerimizle uyumlu, öngörülebilir bir rekabet ortamı ve rekabet gücümüzün korunmasını istiyoruz.

Bu çerçevede İpeker, kısa vadede istihdam maliyetlerini destekleyecek ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların öncelenmesi gerektiğini söyledi.

yeşil dönüşüm ve destek beklentileri:

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) süreçleri doğrultusunda enerji verimliliği, su kullanımı, atık su geri kazanımı, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital izlenebilirlik yatırımlarının kritik olduğunu belirten İpeker, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil Dönüşüm Programı ile TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinin sektör için önemli adımlar olduğunu kaydetti. Ancak sektörün ihtiyaç duyduğu geniş ölçekli modernizasyon ve çevresel dönüşüm yatırımları için mevcut programların kapsamının genişletilmesi, finansman tutarlarının ve vadelerinin tekstil işletmelerinin yatırım ölçeğine uygun hale getirilmesi ve daha fazla işletmenin bu desteklere erişebilmesi gerektiğini söyledi.

İpeker kısa ve orta vadeli öncelikleri şöyle özetledi: kısa vadede mevcut istihdam desteğinin günümüz koşullarına göre artırılması, döviz dönüşüm desteğinin yükseltilmesi, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve iç piyasayı koruyacak ticaret politikası önlemlerinin güçlendirilmesi; orta vadede ise teknolojik ve yeşil dönüşüm yatırımlarının güçlü biçimde desteklenmesi zorunludur.

G. İhsan İpeker: Amacımız kesinlikle ayrıcalık talep etmek değil; kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizin en önemli net döviz kazandırıcı güçlerinden biri olan tekstil sanayimizin istihdamını ve üretim birikimini koruyarak geleceğe taşımaktır.

UTİB, ekonomi yönetimi ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek uygulanabilir, somut hedefleri ve net takvimi olan bir 'Türk Tekstil Sanayisi Rekabet ve Dönüşüm Yol Haritası' hazırlamasını öneriyor ve kamu kurumlarıyla yakın iletişim içinde somut çözümler üretmeye hazır olduğunu yineliyor.

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UTİB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI G. İHSAN İPEKER