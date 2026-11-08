Tel örgülerini parçalayarak ağıla giren yaban domuzu koyunları panikletti

Olayın gelişimi

Yalova'nın Kirazlı köyünde, izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği bir yaban domuzu köye yöneldi. Av köpeklerinden kaçan dev domuz, hızla bir küçükbaş hayvan ağılına saldırdı ve metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı.

Ağıla giren domuzun hareketleri, içeride bulunan koyunlarda kısa sürede paniğe neden oldu. Hayvanların sağa sola kaçıştığı ve ağılda kargaşanın yaşandığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kamera kayıtlarında domuzun tel örgüleri aştığı, ağıldaki hayvanların ürkerek dağıldığı ve domuzun kısa süreliğine ağıl içinde kaldığı görülüyor. Olayın yaşandığı anlarda çevredekiler de telaş yaşadı ancak müdahale anına dair ek görüntü veya bilgi paylaşılmadı.

Hasar ve sonuç:

Olay sonrası yaban domuzu, metal telleri parçaladıktan sonra hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ağılda maddi hasar oluştu. Köy sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşarken, olayın detayları güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi.

YALOVA'DA AV KÖPEKLERİNDEN KAÇAN DEV YABAN DOMUZU, GİRDİĞİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN AĞILINDA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. METAL TEL ÖRGÜLERİ PARÇALAYARAK AĞILA GİREN DOMUZ, KOYUNLARIN ARASINDA PANİĞE NEDEN OLDU. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.