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Telefon ekranlarından sahneye: Metin Yıldız'ın robotik aşkı Bitlis'te

Metin Yıldız'ın yazıp yönettiği 'Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek', teknolojinin yalnızlaştırıcı etkilerini işleyerek Bitlis'te yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Telefon ekranlarından sahneye: Metin Yıldız'ın robotik aşkı Bitlis'te

Metin Yıldız'ın "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" Bitlis'te sahnelendi

Oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız tarafından kaleme alınıp yönetilen "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" adlı tiyatro oyunu, Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Oyun, "Robotik Bir Aşk Hikayesi" alt başlığıyla sahnelenerek teknolojinin insan ilişkilerine etkisini sahneye taşıdı.

oyunun teması ve sahne yorumu:

Metin Yıldız, yapımda dijitalleşmenin günlük hayatı nasıl şekillendirdiğini, bunun sonucu ortaya çıkan yalnızlaşma ve içe kapanma eğilimlerini merkeze aldıklarını aktardı. Oyunun dilinde teknoloji, insan duygularının ve birlikte vakit geçirmenin değerinin geriye itilmesine neden olan bir unsur olarak işlendi. Yıldız, bu sezon sahneledikleri ikinci, toplamda ise üçüncü oyun olduğunu belirterek günümüzde robotlarla kurulabilecek ilişkilerin daha sık konuşulduğunu vurguladı.

Sanatsal anlatımın yanı sıra oyun, seyirciyi düşündürmeyi amaçlıyor; teknoloji kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen oyun, izleyiciye hem keyifli bir tiyatro deneyimi hem de eleştirel bir bakış sunmayı amaçladı. Sahne düzeni ve oyun kurgusu, teknolojinin gündelik yaşamdaki yerini sembolik öğelerle destekleyerek seyircinin empatisini artırdı.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa protokol üyeleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbarş ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu yer aldı.

Metin Yıldız, oyunun Bitlis'te sahnelenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek organizasyonda emeği geçen tüm isimlere şükranlarını iletti. Yıldız ayrıca özellikle gençlerin ve çocukların teknolojiyi bilinçli kullanmasının önemine dikkat çekti ve teknolojinin yanlış kullanımı halinde bireyler ile toplum üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Sanatçının amacı, teknoloji ile insan ilişkileri arasındaki gerilimi izleyicide tartışma konusu haline getirmek ve toplumsal farkındalık yaratırken tiyatronun duygusal gücünü kullanarak izleyiciye unutulmaz bir akşam yaşatmaktı. Bitlis'teki gösterim, yoğun ilgiyle karşılandı ve oyunun mesajı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

OYUNCU VE YÖNETMEN METİN YILDIZ’IN KALEME ALIP YÖNETTİĞİ “ŞİMDİ TELEFONUNUZA BİR KOD GELECEK” ADLI...

OYUNCU VE YÖNETMEN METİN YILDIZ’IN KALEME ALIP YÖNETTİĞİ “ŞİMDİ TELEFONUNUZA BİR KOD GELECEK” ADLI TİYATRO OYUNU, BİTLİS’TE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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