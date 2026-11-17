Telefon tartışması sonrası evin önünde öldürülen Eray Eriş için dava sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda, telefonda tartıştığı iki kişiyle yaşanan gerilim sonrası evinin önüne gelen zanlının pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Eray Eriş, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli İ.O. tutuklanırken, diğer şüpheli F.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

olay ve tutuklamalar:

Soruşturmaya göre, 14 Ocak günü Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle İ.O. ile F.Ü. ve Eray Eriş arasında telefonda tartışma çıktı. Telefon görüşmesinin büyümesi üzerine İ.O., gece saatlerinde evinden pompalı tüfeğini alarak tartıştığı kişilerin bulunduğu apartmanın önüne gitti ve apartmandan çıkan F.Ü. ile Eray Eriş'e ateş ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan Eray Eriş, hastanede yaşamını yitirdi.

Dava, Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. Mahkeme dosyasında İ.O. hakkında "kasten öldürme ve ruhsatsız silah kullanma veya bulundurma", F.Ü. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah kullanma veya bulundurma" suçlamaları yer alıyor.

tanık ifadeleri ve baba'nın talebi:

Duruşmada söz alan merhumun babası E. Eriş, olay öncesinde taraflar arasında husumet bulunmadığını belirterek, olaydan sonra öğrendiklerini aktardı. Baba ifadesinde, iddialara göre sanığın evin önüne üç kez geldiğini ve "tasarlayarak" pusu kurup ateş ettiğini söyledi. Baba mahkemede, "Oğlumu, planlayarak ve tasarlayarak öldürdü, en ağır cezayı alsın istiyorum" diyerek ceza talebini yineledi.

Tanık S.Ü. ise olay anına ilişkin ayrıntıları paylaştı; İ.O.'nun camı taşladığını, sarhoş olduğunu ve daha sonra hakaretlerle aradığını belirtti. S.Ü., Eray eve döndüğünde yaralı olduğunu söylediğini ve yazmayla yarasını sardığını, Eray'ın elinde bir silah görmediğini vurguladı. Diğer tanık M.Ü. de 2-3 el ateş duyduğunu, saçmaların kapıya isabet ettiğini ve İ.O.'nun kapıda "bunların hepsini vuracağım" dediğini aktardı.

sanıkların savunmaları ve mahkemenin talepleri:

Tutuklu sanık İ.O., duruşmada bazı tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu iddia ederek ifadesini kabul etmedi ve tahliye talep etti. Tutuksuz yargılanan müşteki sanık F.Ü. ise HTS kayıtları ve tam konum tespitinin istenmesini talep etti; savunmasında silah değiş tokuşu yapıldığını ve kendisinin havaya bir el ateş ettiğini belirtti. F.Ü. ayrıca Eray'dan tabancasını istediğini ve bu amaçla kendisine verildiğini, tabancanın ruhsatlı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Avukatların beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, delillerin yeniden incelenmesine karar verdi. Heyet, saat entegrasyonu yapılmak üzere kamera kayıtlarının yeniden çözümlenmesini, İ.O.'nun hastanede tedavi gördüğüne dair evrakların istenmesini ve HTS kayıtlarının temin edilmesini kararlaştırdı. Duruşma, bu talepler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE TELEFONLA BAŞLAYAN TARTIŞMA SONRASI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNİN ÖNÜNE GİDEREK POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETMESİ SONUCU BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLU YARGILANAN SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.