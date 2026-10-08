Tem otoyolunda gece yarısı çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kağıthane'de saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yaşanan kazada, 06 FN 8045 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere savrulurken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı; taksi sürücüsü ise yara almadan kazayı atlattı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ulaşımda aksama ve inceleme:

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü sağlandı; bu durum otoyolda kilometrelerce trafik yoğunluğu oluşturdu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı.

Kaza alanı ve trafik havadan görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve incelemeye başladı.

KAĞITHANE’DE FECİ KAZA:1 ÖLÜ, 2 YARALI