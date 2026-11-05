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Temel kazısında yaşamını yitiren işçi için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

Bahçelievler'deki inşaatta temel kazısında yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp'tan ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Temel kazısında yaşamını yitiren işçi için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

bahçelievler'de göçük sonucu hayatını kaybeden işçi

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında, iki işçi göçük altında kaldı. Olayda Hasan Uzunoğlu hayatını kaybederken, göçükten yaralı olarak çıkarılan Muhittin Uzunoğlu (46) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

olay anı ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri göçük alanında kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu bir işçiyi yaralı olarak çıkardı, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

cenaze teslimi ve defin planı:

Göçükte yaşamını yitiren Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, önce Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp'tan teslim alındı. Cenazenin yarın öğle saatinde Esenyurt Kıraç Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü, kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin olayın ardından belirleyici olduğu kaydedildi.

Bahçelievler’de göçük altında hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi

Bahçelievler’de göçük altında hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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