Olayın ayrıntıları:

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'na akan dere kenarında gerçekleşti. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çöpleri iş makinesi yardımıyla temizlerken çöpler arasında çuvala benzer bir cisim fark etti. Yakından incelendiğinde, yarı çıplak halde bir erkek cesedi ile karşılaşan ekipler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan cumhuriyet savcısının çalışmasına jandarma yetkilileri eşlik etti. İncelemeleri Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve Emniyet Müdürü Okan Şen de takip etti.

Arama kaydı ve adli işlemler:

İlk tespitlere göre bulunan cansız bedenin, 25 Ekim Pazar günü kaybolan 33 yaşındaki Emrah Gedik'e ait olduğu belirlendi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik'in cesedinin bulunması, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntü yarattı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli inceleme yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Son yolculuk ve aile tepkisi:

Adli işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Emrah Gedik'in cenazesi, öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal İsaören Mahallesi'nde toprağa verildi. Aile, yakınları ve sevenleri genç adamı gözyaşları arasında uğurladı.

Bölgedeki temizlik çalışmasını yürüten ekiplerin olaya zamanında müdahalesi ve jandarma ile sağlık ekiplerinin koordinasyonu, inceleme sürecinin hızlı şekilde başlatılmasını sağladı. Emrah Gedik'in kesin ölüm nedeni, yetkili kurumların yapacağı adli tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

EMRAH GEDİK İÇİN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP FATİH CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI