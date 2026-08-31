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Temizlik görevlisinin dikkatiyle kurtarılan bebek olayı: 16 yaşındaki anne tutuklandı

Erdemli'de bir devlet hastanesi tuvaletinde doğup çöpe atılan bebek, temizlik görevlisinin dikkatiyle kurtarıldı; 16 yaşındaki anne tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Temizlik görevlisinin dikkatiyle kurtarılan bebek olayı: 16 yaşındaki anne tutuklandı

Temizlik görevlisinin dikkatiyle kurtarılan bebek olayı: 16 yaşındaki anne tutuklandı

Erdemli ilçesindeki bir devlet hastanesinin tuvaletinde 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda, doğum yapıldıktan sonra çöp kutusuna bırakılan bebek temizlik görevlisi tarafından sağ olarak bulundu. Görevlinin zamanında fark etmesi üzerine bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olayın seyri:

Aileyle birlikte hastaneye başvuran 16 yaşındaki H.E.Y., iddialara göre rahatsızlanıp kanaması başlayınca tuvalete gitti ve burada doğum yaptı. Doğumun ardından bebeği çöp kutusuna bıraktığı belirtilen H.E.Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Tuvalete giren temizlik görevlisinin çöp kutusundaki bebeği canlı bulması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayın bildirilmesiyle Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda polis ekipleri çalışma başlattı; yapılan incelemede anne olduğu belirlenen H.E.Y. hastanede gözaltına alındı. İki günlük tedavinin ardından H.E.Y. ile onu hastaneye getirdiği belirtilen annesi R.H. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece H.E.Y. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü, soruşturma kapsamında babanın da belirlendiği, dosyanın adli süreç kapsamında soruşturulmaya devam ettiği bildirildi.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDEKİ DEVLET HASTANESİ TUVALETİNDE DÜNYAYA GELEN VE ÇÖPE ATILAN BEBEK SAĞ...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDEKİ DEVLET HASTANESİ TUVALETİNDE DÜNYAYA GELEN VE ÇÖPE ATILAN BEBEK SAĞ OLARAK TEMİZLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN BULUNARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI. YAPILAN ÇALIŞMADA BEBEĞİN ANNESİNİN 16 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ, TEDAVİSİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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