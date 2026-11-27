olay ve müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yola çıkan bir yavru kedi, araçların arasında kaldı. Durumu fark eden belediye temizlik işçileri, trafik akışını kontrol ederek hızla müdahale etti.

İşçiler, seyir halindeki araçları durdurarak yavru kediyi güvenli şekilde bulunduğu yerden aldı ve kazadan uzaklaştırdı. Müdahale sırasında soğukkanlı ve koordineli davranışları dikkat çekti.

görüntüler ve sonuç:

Olay anı, seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda işçilerin kediyi kurtarmak için anında harekete geçtiği ve tehlikeyi önlediği görülüyor.

Temizlik işçilerinin duyarlı davranışı, olası bir facianın önüne geçti ve yavru kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YOLA ÇIKAN YAVRU KEDİ, BELEDİYE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ. ARAÇLARIN ARASINDA KALAN YAVRU KEDİYİ KURTARAN İŞÇİLERİN DUYARLI DAVRANIŞI, ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.